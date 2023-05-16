武漢服裝秀 把元宇宙「穿」上身

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

把元宇宙「穿」在身上是一種怎樣的體驗？中國武漢首屆元宇宙服裝設計大秀、首屆「算立方」元宇宙時尚產業高峰論壇14日晚開幕，來自國內外的業內專家、知名企業、高校代表熱議元宇宙時尚產業新賽道。 　　

中新社報導，秀場上，一件件通過算力引擎、3D建模等技術完成數字化製版、設計的服飾虛實交融，從「山海志怪」到「異星旅人」，彰顯天馬行空的想像力。

中國服裝設計師協會執行主席楊健表示，元宇宙將為時尚產業帶來豐富的應用場景和多元的產業生態，推動新產品、新業態、新模式、新消費出現。隨著技術迭代，設計與技術深入融合，從數字孿生到數字原生，服裝設計師們在元宇宙的領域不斷創新。 　　

武漢市元宇宙產業聯盟企業、武漢澤塔雲科技股份有限公司董事長查乾介紹，按照傳統服裝工業流程，製作一件成衣要耗費大量人工和布料成本。元宇宙顛覆傳統服裝設計、製版模式，突破性地打通了服裝產業鏈，將為中國節省數以萬噸計的布料浪費，減少布料印染、環境污染。 　　

「中國作為全球最大服裝生產基地，強大的柔性供應鏈，可以讓每個人的服裝定製化在元宇宙中得到實現」。查乾說。 　

華中師範大學美術學院院長鄭達表示，元宇宙熱潮已蔓延至消費品領域，中國時尚產業也加快數字化轉型，不少知名服裝、美妝品牌紛紛「跨足」元宇宙，掀起新潮流。元宇宙不僅為設計師提供更廣闊的創作空間，也能滿足消費者個性化需求。當前，北京、上海、武漢等地加緊布局元宇宙產業賽道，密集出台相關政策和規劃文件。

武漢

延伸閱讀

AI時代加速 三星等韓國晶片製造商加快技術研發

夏日泳裝就缺這一款！英式經典格紋上身 預約夏清涼

回歸日常生活仍要做好「隱形防護」！《蜘蛛人：穿越新宇宙》聯名發泡錠幫助鞏固健康防護網

Meta攜手政大成立XR實驗室 傳院學生加碼發20萬獎學金

相關新聞

齊文化博物館 重現古都風采

位於山東省淄博市的齊文化博物館，依託原齊國故城遺址建設，是座集文物收藏、展陳、保護、研究、教育、休閒功能於一體的綜合性博...

武漢服裝秀 把元宇宙「穿」上身

把元宇宙「穿」在身上是一種怎樣的體驗？中國武漢首屆元宇宙服裝設計大秀、首屆「算立方」元宇宙時尚產業高峰論壇14日晚開幕，...

5月氣溫就飆破37度 大陸北方已熱出今年新高

夏天腳步近了，大陸北方近日愈來愈熱，華北平原氣溫更已飆升至37度左右，其中河南鶴壁氣象台和北京分別發布「橘色預警」與「藍...

西湖斷橋4.5平米商亭 拍出284萬 網友：能賺回來嗎？

經歷了68次競價，杭州西湖風景名勝區白堤情定商亭租賃權拍賣於14日上午有了結果，190萬（人民幣，下同）起拍，最終成交價...

30萬張票5秒售罄 天團重返鳥巢前 京嚴打黃牛、逮20人

台灣知名樂團五月天將於5月底在北京鳥巢開唱，沒想到日前開賣門票後，短短5秒鐘居然就讓6場近30萬張門票賣光，歌迷因此質疑...

五月天開唱 光螢光棒就賣了600萬元 網：黃牛賺翻了

隨著疫情控管解除，中國今年至少將迎來200場演唱會，由於需求旺盛，演唱會幾乎一票難求，五月天北京鳥巢演唱會僅5秒就售罄6...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦