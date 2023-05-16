武漢服裝秀 把元宇宙「穿」上身

把元宇宙「穿」在身上是一種怎樣的體驗？中國武漢首屆元宇宙服裝設計大秀、首屆「算立方」元宇宙時尚產業高峰論壇14日晚開幕，來自國內外的業內專家、知名企業、高校代表熱議元宇宙時尚產業新賽道。

中新社報導，秀場上，一件件通過算力引擎、3D建模等技術完成數字化製版、設計的服飾虛實交融，從「山海志怪」到「異星旅人」，彰顯天馬行空的想像力。

中國服裝設計師協會執行主席楊健表示，元宇宙將為時尚產業帶來豐富的應用場景和多元的產業生態，推動新產品、新業態、新模式、新消費出現。隨著技術迭代，設計與技術深入融合，從數字孿生到數字原生，服裝設計師們在元宇宙的領域不斷創新。

武漢市元宇宙產業聯盟企業、武漢澤塔雲科技股份有限公司董事長查乾介紹，按照傳統服裝工業流程，製作一件成衣要耗費大量人工和布料成本。元宇宙顛覆傳統服裝設計、製版模式，突破性地打通了服裝產業鏈，將為中國節省數以萬噸計的布料浪費，減少布料印染、環境污染。

「中國作為全球最大服裝生產基地，強大的柔性供應鏈，可以讓每個人的服裝定製化在元宇宙中得到實現」。查乾說。

華中師範大學美術學院院長鄭達表示，元宇宙熱潮已蔓延至消費品領域，中國時尚產業也加快數字化轉型，不少知名服裝、美妝品牌紛紛「跨足」元宇宙，掀起新潮流。元宇宙不僅為設計師提供更廣闊的創作空間，也能滿足消費者個性化需求。當前，北京、上海、武漢等地加緊布局元宇宙產業賽道，密集出台相關政策和規劃文件。