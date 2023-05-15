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四川高校老師遭妻舉報、誘騙多名女學生發生關係 露骨訊息曝光

香港01／ 撰文：鄭寧
四川傳媒學院。圖取自香港01
四川傳媒學院。圖取自香港01

近日，張女士在網路實名舉報自己丈夫，四川傳媒學院雕塑系主任、青年雕塑家曾良超，稱其在學校工作期間多次利用不正當手段引誘女學生發生關係，婚內出軌，引起網路關注。

針對網路輿論，四川傳媒學院紀委表示，關於此事雙方已報警處理，具體結果需警方調查方可得知。隨後張女士更新微博稱，學校紀委已電話回覆表示，已召開相關會議，聯合各部門對此事進行調查。

張女士在檢舉信中稱，在其生育兩個月之後，她在曾良超的學校公寓發現各種女性物品，不斷追問下得知曾良超出軌學生事實。此後，曾良超還擅自帶走孩子，以此威脅離婚獲取自由。且曾良超以「算卦」之名，稱孩子與其「相剋」，除每月1800元撫養費外，其他毫無關係。

張女士向內媒透露，在網路公開舉報後，收到幾位女生私信表示，她們過去曾受到曾良超的性騷擾，並在被誘騙情況下與對方發生關係，且提供了微信對話等證據，以此證明其確有引誘女學生等違反師德師風的行為。

從其中的訊息內容可見，曾良超要求女學生給他發送圖片，並向女學生展示露腿照等。「給我發照片，我要看美女」，「我之前不喜歡紫色，但在你身上我覺得好看了」。

張女士稱，從目前收到的私信來看，曾良超多年前即有此類誘騙學生行為，「對方才剛滿18歲，什麼都不懂，在他的誘騙下獻出了第一次。」

而在此次網路舉報之前，今年3月，張女士已向四川省教育廳、四川傳媒學院等單位舉報曾良超嚴重違反師德師風的問題，但並未取得實質性進展。

公開資料顯示，曾良超系四川省雕塑協會會員，四川省雕塑學會會員，其作品曾多次參與各項展覽，曾獲第七屆全國藝術與設計大賽優秀指導教師獎等多個獎項。針對此事，曾良超亦在微信朋友圈回應已經報警處理，正待警方處理結果。

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文章授權轉載自《香港01》

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