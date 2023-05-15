老字號潮店打卡 遊北京標配
傳承百年的金字招牌和品質精良的手作產品，訴說著濃厚的歷史底蘊；精美的環境裝修，則滿足年輕人拍照「出片」的需求。「五一」假期，代表「北京符號」的老字號用頗具新意的潮店，勾起了年輕人的興趣。
「五一」假期最後一天下午5點，位於東四北大街的北京稻香村零號店外，顧客整齊有序地排著隊。「看小紅書推薦過來的，提前已經做好了排長隊的心理準備。」和朋友一起來北京旅遊的小吳笑著說。店門口，一位男士兩隻手分別拎著五、六盒點心走了出來，「這是我排了一個多小時才買上的！」
這樣的火爆場面已經持續了好幾個月。去年春節前，這家銷售新中式糕點的老字號店鋪，成了熱門打卡地點。包含兔子外形的「福兔菓」、粉色和綠色搭配的「迎春繡球」等精美糕點的「福兔獻瑞」禮盒，以及獅子門墩、龍頭門環、胡同門牌等胡同系列點心，成為許多人眼中頗具京味兒特色的伴手禮。
順著東四北大街一路向北，吳裕泰古樸的門柱、雕花的石墩前，不少打扮時髦的年輕人在排著長隊。
「抹茶霜淇淋是每個美食攻略都會提到的，必須嘗嘗。」10分鐘後，幾名年輕遊客舉著抹茶和茉莉花茶霜淇淋甜筒，在老牌匾下拍起照片。
同仁堂知嘛健康、北平製冰廠、北京稻香村零號店……過去幾年，京城老字號品牌相繼開出潮店，將歷史底蘊融入時尚潮流的外殼，成功收穫了一大批年輕粉絲，來北京逛老字號潮店，逐漸成為「標配」。
北京稻香村零號店店長劉順坦言，新店的熱度出乎所有人意料。「當時還擔心人們只是圖一時新鮮，沒想到能一直這麼火。」他透露，「五一」期間，單日最高銷售額達到近50萬元人民幣。
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