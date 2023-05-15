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天下第一泉趵突泉 濟南必訪

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
鵲華秋色圖與山景合一，風光秀麗。圖／本報山東濟南傳真
鵲華秋色圖與山景合一，風光秀麗。圖／本報山東濟南傳真

山東濟南泉水甲天下，趵突泉位居泉城七十二名泉之冠，是濟南三大名勝之一，素有「遊濟南不遊趵突泉不成遊」之說。宋代曾鞏定名為趵突泉，所謂「趵突」，即跳躍奔突之意，反映了趵突泉三窟迸發，聲如隱雷，泉源上奮，水湧若輪，噴湧不息的特點。

清朝乾隆「南巡」時，因趵突泉水泡茶味醇甘美，曾冊封趵突泉為「天下第一泉」。「常記溪亭日暮，沉醉不知歸路。」一代詞人李清照曾經留下這樣的詞句。如今，雖不曾飲酒，來到此處的民眾依然沉醉於趵突泉的美景當中。

「濼水發源天下無，平地湧出白玉壺。」走進濟南趵突泉公園，遠遠地就可以聽到三股水歡騰噴湧的聲音。從泉池邊看去，三股泉眼中的水不斷湧出水面，像玉柱，似水花。泉池東西長30公尺，南北寬20公尺，在趵突泉附近，散布著金線泉、漱玉泉、洗缽泉、杜康泉等三十多個名泉，構成了趵突泉泉群。漫步趵突泉公園內，耳聞鳥鳴泉湧，身邊流水潺潺，雖然身處江北，卻有江南風情。

來到濟南，除賞泉外，還能遠眺華山。「昔我遊齊都，登華不注峰。茲山何峻秀，綠翠如芙蓉。」唐朝著名詩人李白曾在《古風其二十》中，對華山景色有這樣的描述。

華山海拔17公尺，以奇秀著稱，為濟南「齊煙九點」之首。元代書畫大家趙孟頫的山水畫代表作《鵲華秋色圖》，即以華山和鵲山一帶的秋景為題材繪畫而成，該畫作現收藏於台北故宮博物院。

濟南華山歷史文化濕地公園，位於濟南市城區東北部，占地約9375畝，綜合山、泉、湖、河、城、人、文、娛、景、綠等要素，以華山為核心，運用傳統園林手法，通過恢復歷史盛名的華山（鵲山）湖，展現濟南北部歷史自然風貌的秀美之景。

黃河文化是中華民族極其重要的母親河文化，濟南百里黃河風景區，位於城區北部，總規畫面積約為990公頃，全長51.98公里，是一座以景觀旅遊、生態旅遊、文化旅遊、運動健身旅遊為主體，集工程景觀、水域景觀、生態景觀、自然景觀、人文景觀於一身的生態型文化主題園林。

台北故宮 濕地公園 詩人

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