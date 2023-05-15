兩岸微流行／竹製家具 低碳新時尚

大陸一線城市北上廣深近年興起竹製家具風潮，許多白領家庭裝潢不僅購買竹製家具，連地板都用竹製地板取代實木。竹製家具是大陸新興低碳產業，竹材因其無需栽植，生長快速，材質硬度高，超強的韌性，在講究環保低碳的時代，是取代實木的理想材料，並逐漸為年輕人接受。

竹製家具特性是冬暖夏涼，因為竹子的天然特性，其吸濕、吸熱機能高於其它木材，在酷熱的夏季，坐在上面，清涼吸汗；冬季則有溫暖感受。其次是有益環保。竹子三至四年就可成材，且砍伐後還可再生，對於環境惡化、天然林存量甚低的大陸來說，不失為一種優質替換材料。同時竹製家具無化學汙染，是純環保家具。此外，竹子的天然紋路，給人純樸、古典的感覺。

和實木家具相比，竹製家具有許多優點。它是純環保家具，吸熱能力強，還維持著竹的自然色。竹家具維持了竹子的獨特質感。竹家具採用特種膠，不會釋放甲醇對人體有害。尤其受到年輕族群追捧，被崇尚環保的人們視為時尚家居的新選擇。

過去人們對於竹製家具易裂、易腐、不易保存的印象，現代竹製家具已全然改觀。大型竹製家具製造時塗上清漆、熟桐油，既能防蛀，又能經久耐用並使其美觀，一舉多得。至於中小型竹器如籃子、涼蓆等製品，則已經高溫密封蒸汽重蒸處理。

大陸專家稱，竹製家具乾燥通風最重要，因竹製家具特殊性，要放在乾燥處，但嚴禁在太陽下直接曝曬。目前，大陸竹製家具以浙江、湖南、江西為主要生產地。