五月天重返鳥巢前 北京嚴打黃牛

隨大陸放寬疫情管控，線下演出陸續恢復，例如台灣樂團五月天預計月底在北京鳥巢開唱，但因近卅萬張門票開賣五秒內就售罄，眾多大陸歌迷開戰主辦方，抨擊其與黃牛勾結。在此風波期間，據北京青年報旗下公眾號指出，北京市政府正於四到六月，聯合多部門展開打擊演出票務「黃牛」的專項整治活動，以維護市場健康發展。

據統計，大陸實施新冠疫情「乙類乙管」以來，營業性演出市場陸續恢復，例如在先前的五一假期，全大陸舉辦營業性演出三點一一萬場次，票房收入人民幣十五點一九億元，觀演人數約八六五萬人次。

以北京為例，今年第一季，全市營業性演出也達到八九八二場，場次、觀演人數、票房分別較去年同期增加百分之廿八點三、四四點三和五二點二。但同時，北京市政府稱，非法倒賣演出票現象也冒頭。

據報導，北京市政府多部門正於四到六月，聯合打擊「黃牛」非法倒票的專項整治工作，提出八項治理措施。其中四月廿九日和五月十三日，大陸歌手韓紅和台灣歌手任賢齊演唱會開始前，北京相關部門就大動作抓捕黃牛共廿人。

近期除了周杰倫在香港舉辦演唱會外，五月天也將在深圳、北京開唱，包括五月廿六日到六月三日重返北京鳥巢。至於網友質疑主辦方與黃牛勾結，引發輿論關注，主辦方則予以否認，強調過程透明。