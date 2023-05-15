四川德陽 首次拍到大種群川金絲猴
原始森林裡，川金絲猴有的在樹上跳躍、有的倒掛在枝椏上戲耍、有的在覓食…日前，德陽市小木嶺國有林保護處的工作人員，在參與大熊貓國家公園九頂山大熊貓小種群調查時，用手機拍攝到了百餘隻川金絲猴種群活動的影像。這也是近年來當地首次拍攝到大種群川金絲猴活動蹤跡。
德陽市小木嶺國有林保護處工作人員謝石回憶，當時他們一行10餘人從清平進入大熊貓國家公園，開展大熊貓九頂山小種群（德陽片區）現狀調查。徒步到黃土坑四道坪時，遠遠看到前面有大片樹枝晃動，並聽到了猴叫聲。「我們粗略數了一下，共有百餘隻川金絲猴。」謝石說，以前在深山也曾看到過川金絲猴，最多時只有一、二十隻，這次是他扎根深山30多年來，第一次見到這麼大數量的川金絲猴群。
從視頻中看到，川金絲猴全身金黃，毛髮油亮，活動敏捷，體格健壯。牠們聚在樹上覓食，時而四下張望，時而伸爪撓背，神態各異，可愛又靈動。
川金絲猴別名獅子鼻猴、仰鼻猴、金絨猴等，是大陸一級保護動物。
全世界的金絲猴僅存5個物種，均被列入《世界自然保護聯盟》瀕危物種紅色名錄。其中，川金絲猴野外生活在植被環境很原始的森林，是衡量森林健康、完整與否的旗艦物種。近年來，當地已多次拍攝到大熊貓、川金絲猴、羚牛、林麝、血雉、綠尾虹雉等重點保護野生動物，這也標誌著生態環境日趨向好。
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