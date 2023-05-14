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詐騙「豬仔」回家了？ 陸駐緬甸使館：多人已安全獲救

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
近月，陸媒曝光一批來自大陸農村的父母，前往中緬邊境，想要協助救援孩子，但若付不出贖金，不認識當地人，也只能碰運氣。圖／紅星新聞
近月，陸媒曝光一批來自大陸農村的父母，前往中緬邊境，想要協助救援孩子，但若付不出贖金，不認識當地人，也只能碰運氣。圖／紅星新聞

近年，不少中國大陸民眾被騙到緬甸等地區，從事「殺豬盤」等形式的電信詐騙，甚至被當成「豬仔」販售。不過，中國大陸駐緬甸大使館14日公布消息稱，有多名被誘騙偷渡至緬甸從事電詐活動的中國大陸公民，目前已安全獲救，強調中方正與緬方展開聯合執法行動，解救被困人員。

據中國大陸駐緬甸大使館公告，近日，多名公民被以「高薪聘請」為由誘騙偷渡至緬甸妙瓦底地區，被要求從事電信詐騙活動。接到求助訊息後，大使館第一時間啟動應急預案，協調緬警方開展營救。目前有關人員已安全獲救。

公告指稱，針對電詐團夥盤踞在緬甸邊境地區，從事違法犯罪活動，侵害公民利益，中方高度重視，正與緬甸等方面展開聯合執法行動，依法嚴厲打擊不法團夥，解救被困中方人員。

日前，針對長久以來的「殺豬盤」問題，大陸國務委員兼外長秦剛在本月初訪問緬甸時，曾要求緬方嚴厲打擊網路詐騙犯罪，採取切實措施，並及時解救被困中方人員。

據當時中方發布新聞稿，秦剛說，中國大陸政府高度重視，決心嚴厲打擊，要求緬方採取切實措施，協調各部門繼續推進中緬泰聯合打擊行動。

在此之前，3月下旬時，中國大陸駐緬甸大使曾因跨境網路詐騙犯罪問題，會見緬甸副總理梭突，中國大陸公安部、緬甸國家警察局、泰國國家員警總署還於曼谷舉行了「人口販賣問題三國三邊會議」。

另，陸媒紅星新聞上月曾報導揭露，由於一直等不到兒女回家，很多來自大陸農村地區的老父母，遠赴千里到雲南的中緬邊境，入住警局旁的便宜旅館等待消息，只為能第一時間接回小孩，或想辦法參與營救，他們最近離被騙者所在的緬甸果敢老街園區，僅隔五公里左右，但只能望著邊境鐵網興嘆，也有人盤纏用盡無奈離開。

緬甸 電信詐騙 大使館

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