中國一線城市「北上廣深」 首次集體人口負成長

中國官方統計顯示，北京、上海、廣州、深圳去年常住人口首次同時出現負成長。分析指出，廣州、深圳人口數下降較為罕見，可歸因於COVID-19疫情期間用工需求降、落戶政策收緊等。

中國各地2022年統計公告陸續公布。據每日經濟新聞14日報導，北上廣深等中國4大一線城市去年常住人口數均呈現下滑態勢，上海人口減少13.54萬人、北京人口減少4.3萬人，廣州、深圳也呈人口負成長。

截至2022年底，廣州常住人口1873.41萬人，相較2021年底數據，減少7.65萬人；深圳統計局數據資料顯示，深圳2022年底常住人口1766.18萬人，較前一年減少1.98萬人。

報導提到，基於城市減量發展方向，北京常住人口自2017年起連續6年負成長，累計減少近12萬人；上海也提出人口規模控制，2015年、2017年也都曾出現常住人口負成長。

深圳、廣州的常住人口負成長較為罕見，這兩座城市過去10年為常住人口數累計成長最多城市；深圳從1979年建市以來，去年第一次出現常住人口下滑，推估這些狀況與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有關。

報導引述人口學者何亞福意見表示，受到COVID-19疫情影響，深圳部分行業用工需求下降，導致一些外省務工人員回流家鄉；另一個原因為，深圳從2021年開始收緊落戶政策，過去人口高速成長時代難再現。

廣州官方剖析，廣州去年蒙受抗疫以來最嚴峻疫情，加上春節因素影響，大量務工人員提前返鄉，外來人口短時間內部分回流，造成廣州常住人口規模階段性收縮，相較2021年底減少7.65萬人，減幅0.41%；跨市人口於疫後逐漸回流廣州。