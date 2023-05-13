上海太太開月薪62萬徵「貼身丫環」 要求跪地服務惹議

近日，大陸社交平台流傳一則「上海太太月薪14萬招保姆」的工作訊息截圖，月薪相當於近台幣62萬，遠高於市場行情。只不過，這個工作要求要像「古代貼身丫環」一般，要能服侍雇主，又要能歌善舞、長相乾淨，引起大陸網友熱議。

據網路上流傳的訊息截圖，這份工作的工時從早上9點至晚上9點，工作內容包含雇主「一伸腳就知道給穿鞋，一抖肩就給脫衣」，且要求「跪地服務」，更明指「自尊心很強的不要，要有眼力見」。還要求求職者身高需達165公分，體重需控制在55公斤以下，且要高中以上學歷，還要身懷才藝，會唱歌、會跳舞。

此消息一出引起大陸網友熱議，甚至有網友留言嘲諷：「還需要貼身丫環？大清都亡幾百年了」。但最引發眾怒的是「跪地服務」的要求，許多認為污辱了工作者的人格尊嚴。

據紅星新聞報導，這項工作的仲介表示，目前已招募到2位阿姨擔任保母交替早晚班，中間則有2小時休息時間。而工作內容除上述內容，還包含清潔房子，為雇主按摩、倒水，以及雇主回家前需提前10分鐘站在門口迎接雇主回家等等。仲介表示，「活不累，家裡規矩比較多」，並稱「其實不好做的，但是阿姨還是努力做，想留下來」。

報導指，發步這項工作訊息的家政公司隸屬於上海今巢家政服務，其客戶多為商家、政界、中產階層、500強企業、駐中機構代表等人士。從官網中可發現，雇主可以挑選「阿姨、月嫂、管家」等類型，並挑選學歷、方言、英語，甚至生肖。

而針對網路流傳截圖中「跪地服務」的真實性，該家政公司目前並沒有回應。但有網友直言，家政公司在審核求職者資格的同時，也應對雇主不合理的工作要求進行審核，為勞雇雙方爭取平等和尊重。

對此，成都市家政服務行業協會會長王小兵強調，「不是多給錢就能為所欲為，而是所有要求都應該公開透明，且合理合法，不能踐踏從業者的人格」，但他也質疑，「百萬年薪請保姆的確聞所未聞」，認為有可能只是家政公司的營銷手段。

報導引述一位南京家政公司的經理表示，開出年薪上百萬招保姆的做法實屬罕見，且嚴重脫離正常價格區間，「反正我們從來沒接待過這麼『慷慨』的雇主，大部分雇主提的要求都很合理，價格也在正常區間」，但他也仍持保留空間稱，「說不定真的存在這樣的小眾消費群體」。

王小兵則補充，站在保護勞工權益的角度，雇主的任何要求都應寫入合約中，從業者事先也有知情權。而若服務過程中額外增加需求，或者出現違法或違背道德底線的需求，那麼無論仲介還是從業者，都有權終止服務。