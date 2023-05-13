快訊

余祥銓要當爸爸了！他感動落淚證實「好孕來了」 余天透露2人婚禮進度

momo拿樣書來賣？出版社不滿要求下架：會把我玩死

「郭侯之爭」最新民調出爐 侯友宜領先郭台銘12.7%

網傳400名中國遊客滯留不回！義大利疑暫停發團簽

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
中國網路近日瘋傳義大利暫停所有中國的團體簽證。歐新社
中國網路近日瘋傳義大利暫停所有中國的團體簽證。歐新社

近日有消息傳出義大利駐中國大使館疑似暫停所有中國的團體簽證，原因是疑似多達400名團體客抵達義大利後，就開始以各種方式非法滯留，成為非法居留者。

根據中國媒體報導，近日一則義大利簽證暫停辦理的消息在社交媒體上流傳，PO文者稱，收到旅行社內部通知，義大利使館停止受理團簽，目前所有義大利的產品全部停止售賣，已經收客的旅遊團需要為客人辦理退團，待使館開放團簽後才能開始收客。對此，義大利簽證服務中心回應，上海區域的義大利簽證預約已滿，暫時無法預約。

知情人士爆料，義大利領事館突然停掉中國旅遊團簽，與近期滯留義大利的溫州旅遊團有關，該團通過上海眾信旅遊送簽，傳出滯留當地的中國旅客達400人。

此外，上個月也傳出一起北京出發前往歐洲的旅行團中，一名60歲中國婦女在義大利旅遊行程中，擅自脫隊失蹤的事件。

這些人滯留不回的原因尚不清楚，有中國網友分析，這些人目的地可能並非是義大利或是歐洲，而是將義大利當作跳板，轉往其他國家。

義大利 簽證

延伸閱讀

傳將與中國談判退出「一帶一路」 義大利陷兩難

融於自然之景的度假別墅

房租月平均2.3萬台幣！搭帳篷抗議租金潮蔓延義大利六城市

75歲金馬女配義大利影展初體驗 樂喊：死前美好的回憶

相關新聞

網傳400名中國遊客滯留不回！義大利疑暫停發團簽

近日有消息傳出義大利駐中國大使館疑似暫停所有中國的團體簽證，原因是疑似多達400名團體客抵達義大利後，就開始以各種方式非...

香江風情／港青精神 麻煩不小

香港人口報稱連續三年減少，但香港人患精神疾病的比例正增加。過去的說法是七百多萬香港人，近百萬有精神疾病，最新的政府委託調...

魔獸霍華德被台獨 中國霸凌封殺明星氣焰高張

「魔獸」霍華德拍片宣傳總統府住一晚，讚美並稱台灣為國家，旋遭中國網友圍剿，「霍華德台獨」躍為微博熱搜榜首，閱讀量破4億。...

陸首條懸掛式軌道列車 武漢試營運

大陸首條懸掛式空中軌道列車「光谷空軌」11日於武漢試乘發車，因列車懸掛在高架軌道下方，旅客可以在搭乘途中俯瞰城市景觀。這...

香港「虎頭蜂」攻擊漁護署郊野作業員工 兩小時內奪命

香港漁農自然護理署一名員工，上午在大嶼山島芝麻灣郊野工作期間，被蜂螫傷昏迷，送院搶救後不治。香港專家相信是「虎頭蜂」所為...

川震15年 遇難者家屬棄維權：不信能討回公道

「5‧12」是四川汶川地震15周年，震央映秀鎮的漩口中學遺址連日迎來民眾祭奠獻花。15年過去，當時從斷垣殘壁救出的孩子都...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦