網傳400名中國遊客滯留不回！義大利疑暫停發團簽

近日有消息傳出義大利駐中國大使館疑似暫停所有中國的團體簽證，原因是疑似多達400名團體客抵達義大利後，就開始以各種方式非法滯留，成為非法居留者。

根據中國媒體報導，近日一則義大利簽證暫停辦理的消息在社交媒體上流傳，PO文者稱，收到旅行社內部通知，義大利使館停止受理團簽，目前所有義大利的產品全部停止售賣，已經收客的旅遊團需要為客人辦理退團，待使館開放團簽後才能開始收客。對此，義大利簽證服務中心回應，上海區域的義大利簽證預約已滿，暫時無法預約。

知情人士爆料，義大利領事館突然停掉中國旅遊團簽，與近期滯留義大利的溫州旅遊團有關，該團通過上海眾信旅遊送簽，傳出滯留當地的中國旅客達400人。

此外，上個月也傳出一起北京出發前往歐洲的旅行團中，一名60歲中國婦女在義大利旅遊行程中，擅自脫隊失蹤的事件。

這些人滯留不回的原因尚不清楚，有中國網友分析，這些人目的地可能並非是義大利或是歐洲，而是將義大利當作跳板，轉往其他國家。