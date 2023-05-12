陸首條懸掛式軌道列車 武漢試營運

大陸首條懸掛式空中軌道列車「光谷空軌」11日於武漢試乘發車，因列車懸掛在高架軌道下方，旅客可以在搭乘途中俯瞰城市景觀。這條軌道貫穿武漢東湖高新區，目前正處試營運階段，未來預計串聯沿線旅遊觀光資源，以「空道」結合水道、綠道，實現光谷生態大走廊「三道布局」。

綜合新華社、中新網報導，所謂的「空軌」意即「懸掛式輕型空中軌道」，不像一般地鐵列車在軌道上方，空軌列車則是懸掛在軌道下方。報導指，空軌的優點在於將地面交通移至空中，列車擁有獨立路權，將不受地面其他交通工具與行人干擾，屬於一新型態城市軌道交通。

光谷交通設備系統總監王安軍表示，光谷空軌最高運行時速為60公里，整趟搭下來約30分鐘。而空軌一期工程，線路全長約10.5公里，共有6座車站，皆採「一站一景」設計，車站將與周邊自然景觀融為一體。運輸量方面，列車初期將採2節編組，最多能容納220多人，但可靈活在2至6節車廂間編組，適應不同客流運輸需求。

另，車廂設計也頗具巧思。光谷空軌內部採用透明舷窗和大角度側窗，地板區域也設置景觀窗，讓乘客除了天花板以外，可擁有270°的景觀視角，從車內即可觀賞車外景觀。中國鐵建光谷空軌總負責人王洪剛稱，這條鐵路也會成為他人眼中「流動的空中風景線」。