快訊

看圖比一比／Google比拚蘋果中階機款 Pixel 7a、iPhone SE 3誰才夠高CP值？

她從山上撿個「花生麻糬」放車上忘記丟 1星期後大崩潰：幾百隻怎麼清啊？

莫德納幼兒次世代16日接種 羅一鈞：13.4萬人符合資格

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸首條懸掛式軌道列車 武漢試營運

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
陸首條懸掛式軌道列車「光谷空軌」11日起於武漢試營運。（取自香港01）
陸首條懸掛式軌道列車「光谷空軌」11日起於武漢試營運。（取自香港01）

大陸首條懸掛式空中軌道列車「光谷空軌」11日於武漢試乘發車，因列車懸掛在高架軌道下方，旅客可以在搭乘途中俯瞰城市景觀。這條軌道貫穿武漢東湖高新區，目前正處試營運階段，未來預計串聯沿線旅遊觀光資源，以「空道」結合水道、綠道，實現光谷生態大走廊「三道布局」。

綜合新華社、中新網報導，所謂的「空軌」意即「懸掛式輕型空中軌道」，不像一般地鐵列車在軌道上方，空軌列車則是懸掛在軌道下方。報導指，空軌的優點在於將地面交通移至空中，列車擁有獨立路權，將不受地面其他交通工具與行人干擾，屬於一新型態城市軌道交通。

光谷交通設備系統總監王安軍表示，光谷空軌最高運行時速為60公里，整趟搭下來約30分鐘。而空軌一期工程，線路全長約10.5公里，共有6座車站，皆採「一站一景」設計，車站將與周邊自然景觀融為一體。運輸量方面，列車初期將採2節編組，最多能容納220多人，但可靈活在2至6節車廂間編組，適應不同客流運輸需求。

另，車廂設計也頗具巧思。光谷空軌內部採用透明舷窗和大角度側窗，地板區域也設置景觀窗，讓乘客除了天花板以外，可擁有270°的景觀視角，從車內即可觀賞車外景觀。中國鐵建光谷空軌總負責人王洪剛稱，這條鐵路也會成為他人眼中「流動的空中風景線」。

在列車行駛安全部分，王安軍指，光谷空軌智能化程度高，將採「全自動無人駕駛」，包含車輛啟動、停車、出庫、入庫、開關門及正線運行等，均無需人工操作，司乘人員只需「隨車」應對突發情況。

陸首條懸掛式軌道列車「光谷空軌」11日起於武漢試營運。（取自香港01）
陸首條懸掛式軌道列車「光谷空軌」11日起於武漢試營運。（取自香港01）

車廂

延伸閱讀

惹議！武漢自助餐收20元押金 用餐沒浪費再退

製鋁工廠鋁容器外洩 新北消防籲：切勿灑水以免爆炸

涉霸占土方工程、暴力拆遷 武漢「黑老大」落網

憑兒歌《挖呀挖》爆紅 美女幼教師否認辭職做直播：想治愈更多人

相關新聞

Pizza與圖不符？香港男性投訴經理這麼說 網友憑3點質疑非香港餐廳出品

食物品質出問題，向餐廳反映屬正常不過的事，但在網路公審卻未必一定獲網友支援。有香港男性日前發文，稱到日式西餐廳用餐時點了芝士薄餅，但認為餐廳出品與功能表圖片相差甚遠，遂向經理投訴，獲回應指薄餅為「正常出品」，所以發文表達不滿。有網友看過相片，竟憑1點發現不妥，質疑樓主用餐地點根本不在香港，貼文因而引來關注。

陸首條懸掛式軌道列車 武漢試營運

大陸首條懸掛式空中軌道列車「光谷空軌」11日於武漢試乘發車，因列車懸掛在高架軌道下方，旅客可以在搭乘途中俯瞰城市景觀。這...

香港「虎頭蜂」攻擊漁護署郊野作業員工 兩小時內奪命

香港漁農自然護理署一名員工，上午在大嶼山島芝麻灣郊野工作期間，被蜂螫傷昏迷，送院搶救後不治。香港專家相信是「虎頭蜂」所為...

川震15年 遇難者家屬棄維權：不信能討回公道

「5‧12」是四川汶川地震15周年，震央映秀鎮的漩口中學遺址連日迎來民眾祭奠獻花。15年過去，當時從斷垣殘壁救出的孩子都...

「董明珠接班人」離職了 曾怨1天工作21小時

「董明珠接班人」孟羽童離開格力了。格力電器旗下直播間「明珠羽童精選」已更名為「格力明珠精選」，該直播間頭像由董明珠孟羽童...

汶川地震15年 當年奪走她的右腿 現在勇拿帕運金牌

來自四川的王睿是一名殘疾人乒乓球運動員，也是汶川地震的倖存者之一。在父母眼裡，如今的王睿積極樂觀，這與15年前剛剛走出醫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦