聊城品名藥 登樓憶賢士

聊城地處山東省西部，京杭大運河和黃河在此交匯，代表農耕文明的黃河文化與商業文明的運河文化在聊城交相輝映，是一座擁有五千年歷史的文化名城，享譽「江北水城，兩河明珠」。

學貫中西，博古通今的傅斯年是聊城人，為中國現代史上著名史學家，曾任台大校長。傅斯年陳列館座落在聊城，館內「狀元府第」藍底鎏金匾額躍然眼前，左右懸掛著清朝康熙皇帝「南巡」親筆御題的對聯「傳臚姓名無雙士，開代文章第一家」。此建築是傅氏祠堂，始建於清朝初期，現為傅斯年陳列館的序廳，展示傅斯年學人風采和人格魅力。

走出傅斯年陳列館，沿古街西行，即可登上光嶽樓。光嶽樓建於明洪武七年（西元1374年），是宋元建築向明清建築過渡之代表作。主樓為全木結構，通過斗拱榫卯疊扣跨連，不使用一根鐵釘，就形成牢固穩定整體，精妙絕倫，有「雖黃鶴，嶽陽亦當望拜」、「泰岱東來作翠屏」之稱。在《中國名樓》站台票紀念冊中，光嶽樓與鸛雀樓、黃鶴樓、岳陽樓、太白樓、滕王閣、蓬萊閣、鎮江樓、甲秀樓、大觀樓共同組成中國十大名樓。

除名人名樓外，不能錯過傳統滋補著名中藥材東阿阿膠。東阿阿膠從漢唐至明清。一直都是皇家貢品。《神農本草經》記載，土地所出，真偽新陳。對於中藥來說，產地不同，成分就有差別，藥效更是不同。「弘景曰：阿膠，出東阿，故名阿膠。」自古以來，人們就有用阿膠補充氣血的習慣。東漢時期的孔融，在《同歲論》裡面表達東阿阿膠的妙用，可以說從東漢時期，阿膠就已經深受喜愛。

東阿地下水、純驢皮和大陸國家非物質文化遺產東阿阿膠製作技藝，三者缺一不可，成就了正宗道地的東阿阿膠。中國阿膠博物館承載著中醫藥文化宣傳教育的使命，是一家以單品種中藥材阿膠為主線的專題性博物館。館內1200多件館藏文物，通過實物陳列、影像展示實景類比等形式，集中展示了東阿阿膠三千年的歷史，古代東阿人的造膠智慧，曲折的產業歷程，以及現代東阿人的艱辛創業歷程和輝煌成就。