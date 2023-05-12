全城響應 促銷夜京城

在萬物皆漲，唯有薪水不漲的年代裡，在外打拚的年輕人想省錢，自己下廚絕對比餐餐當「老外」便宜。但每天上班忙到根本沒時間自己煮飯，加上年輕人多沒有廚藝，怎麼辦呢？一種名為「做飯糊弄學」的飲食文化，近期就在大陸社交平台興起。

2023-05-11 20:09