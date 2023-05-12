全城響應 促銷夜京城
「2023北京消費季夜京城」活動10日晚啟動。北京將聯動40多個商圈、200多個品牌、萬家門店，圍繞端午節、暑期、中秋節、國慶節等多個促消費節點，融合商旅文體多個領域，開展百餘項促進夜間消費主題活動。
中新社報導，啟動活動上，北京市商務局推介了新一批「夜京城」特色消費地標、融合消費打卡地和品質消費生活圈，包括前門-大栅欄、什刹海-地安門、國家體育場（鳥巢）-奧林匹克森林公園、首鋼園、雁棲湖、八達嶺長城等13個「夜京城」特色消費地標，簋街、朝陽大悅城、郎園Park、世園公園等38個「夜京城」融合消費打卡地，五道營胡同、奧運村等30個「夜京城」品質消費生活圈，數萬家品牌商戶讓北京的夜間消費場景更鮮活、供給更多元、消費更便利，全面激發夜間消費活力。
北京還將聯動各區、各部門、重點商圈、互聯網平台、金融機構等，線上線下聯動推出多重優惠。比如，多家金融機構將投入超億元（人民幣，下同），推出涵蓋餐飲、商超、文旅、家居家電等多領域夜間消費主題優惠活動；高德地圖研發上線「潮朝陽夜經濟消費地圖」，並推薦商圈發放專屬打車百元券包。
愈夜愈精彩。北京市商務局表示，活動期間，北京將開展「夜遊中軸，京城名片」、「夜添煙火，品味生活」、「夜享潮趣，玉壺光轉」、「夜親自然，月夕花朝」、「夜品文芯，動靜皆宜」五大板塊活動。
10日晚，「2023北京消費季夜京城」啟動儀式分會場開展「嗨跑夜京城」活動，參與者在崇文門商圈各地標、商場、商戶處打卡，為傳統商業賦能，活躍夜間消費市場。
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