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北京警博會 機器狗、自動滅火清障裝甲防暴車亮相

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸警博會上展出的可自動滅火清障的裝甲防暴車 。（香港文匯網）
大陸警博會上展出的可自動滅火清障的裝甲防暴車 。（香港文匯網）

由大陸公安部主辦的第11屆中國國際警用裝備博覽會11日在北京首鋼會展中心開幕。可自動滅火和清障開道的防暴驅散車、警用無人機、防彈裝甲車、單警無依託攀爬助力系統和機器狗等尖端科技警用裝備首次亮相。

香港文匯網，中國首輛九座的裝甲防暴車、中國首輛可以自身滅火和清障開道的防暴驅散車、哈瓦·特種裝備無人機、單警無依託攀爬助力系統等等，今年的警博會吸引諸多國內國際先進警用裝備企業參展，帶來各領域最新裝備技術產品。

警用特種車企業工作人員介紹，香港警方就曾購置大陸「劍齒虎」裝甲防暴車，這款車是採用美國進口福特F550車改裝而成的9噸級裝甲車，車身採用進口防彈材料製作並採用重疊式防彈結構設計，防護性非常高。適用於軍隊、武警、公安、邊防等部門執行反恐維穩、邊防巡邏、緝毒抓捕等任務。

另據了解，本屆警博會還首次設立了警企供需對接區，警方需求單位和參展企業達成裝備採購、技術服務、聯合研發等意向的，可現場簽訂合作協議，進一步提升警博會服務公安實戰的針對性和時效性。此外，警博會期間將舉辦3場高峰論壇和6場分論壇活動，共同推動警用裝備發展進步。

報導稱，本屆警博會以「新起點開啟新征程，新裝備護航新時代」為主題，集中展示海內外前沿警用裝備及尖端技術，大力推進警用裝備現代化。大陸公安部裝備財務局副局長陳紅濤表示，本屆警博會是推進公安工作現代化，提高公安機關戰鬥力的重要契機。

據了解，本屆警博會為期四天，展覽面積5.34萬平方米，分為公安機關裝備館、國際企業館、國內企業館和創新技術產品發布區。簽約參展大陸國內企業有619家，還有來自德國、義大利、法國等境外企業40家。其中，公安機關裝備館由特警裝備展區、刑事技術裝備展區、移民管理裝備展區、禁毒技術裝備展區、愛警暖警裝備展區、交通管理裝備展區、食藥環偵查裝備展區、民警發明創造裝備展區等13個展區組成，920餘種裝備參展。

安全防衛巡邏機器狗。（香港文匯網）
安全防衛巡邏機器狗。（香港文匯網）

公安 裝甲車 香港

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