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世界大學生超級計算機競賽 清華大學獲兩獎

中央社／ 上海11日電

在中國安徽省合肥市舉行的「第十屆ASC世界大學生超級計算機競賽」10日閉幕，以線上參賽的台灣清華大學超算團隊獲得應用創新獎、一等獎等兩個獎項。

根據主辦方提供的賽會資料，ASC世界大學生超級計算機競賽舉行至今已第10屆，吸引超過萬名世界各國大學生參賽，是目前全球規模最大、參與人數最多的大學生超算賽事。本屆大賽共有全球300多支學校代表隊報名參加，經過預賽選拔有24支隊伍晉級總決賽。

24支隊伍中，清華大學資工系組成的超算團隊是唯一支來自台灣的隊伍，過去多次參加這個賽事，不但數次進入決賽，更獲獎無數，包含ASC13亞軍、ASC19冠軍、ASC20-21線上競賽冠軍。本屆則獲得線上競賽應用創新獎、一等獎等兩個獎項。

本屆賽事開始之前，清大團隊成員接受中央社記者線上訪問時提到，由於本屆賽事有延期，因此為這次比賽準備了比較長的時間，大概一年半左右。此外，由於過去有不少學長姐曾參賽，因此學長姐也在事前傳承比賽形式，以及需要著重準備的重點。

成員也提到，今年團隊中有成員參加過2021年的賽事，因此也會分享經驗。

本屆競賽中的考題之一是近期熱門的「AI語言模型」，團隊成員提到當時在收到這個競賽題目的時候，這類語言模型的討論度還沒有像現在這麼高，成員們都還不熟悉這究竟是什麼樣的架構，「對於人工智慧，要先理解這個模型的概念是什麼，這就會花很多時間，因為這個可能是其他人2、30年的研究的結晶。」

成員回憶，光是理解這個模型與調整參數，就花了大概快半年左右的時間。

回顧過去一年多的準備時間，成員表示，最辛苦的地方是要不斷確認目前的進度到什麼地方，在重複檢查、調整並且優化時也要保持「一顆熱忱的心」與「好奇、探究的心情」，這是比較大的挑戰。「在調整過程中，時常遇到一些關卡，有一些地方可能卡關卡了很久都過不去，需要不斷的重複測試，最後才找到可以解決的方法。」

成員也提到，2022年1月開始為了準備比賽而實際進行這些操作的時候，「AI語言模型」還沒有真正被應用，然而那時團隊已經在接觸這項技術了，所以等到去年底這項技術開始更加廣為人知的時候，「我們已經知道這個模型就是我們之前玩過的東西，參加這個比賽也讓我們能夠看到產業的趨勢。」

團隊 大學生 語言

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