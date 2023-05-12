Pizza與圖不符？香港男性投訴經理這麼說 網友憑3點質疑非香港餐廳出品

食物品質出問題，向餐廳反映屬正常不過的事，但在網路公審卻未必一定獲網友支援。有香港男性日前發文，稱到日式西餐廳用餐時點了芝士薄餅，但認為餐廳出品與功能表圖片相差甚遠，遂向經理投訴，獲回應指薄餅為「正常出品」，所以發文表達不滿。有網友看過相片，竟憑1點發現不妥，質疑樓主用餐地點根本不在香港，貼文因而引來關注。

有香港男性日前發文，稱到日式西餐廳用餐時點了芝士薄餅，但認為餐廳出品與功能表圖片相差甚遠，遂向經理投訴，獲回應指薄餅為「正常出品」。（ fb「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

該名香港男性於facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，貼出1張薄餅相片，稱日前到一間日式西餐廳用膳時，點了1個芝士薄餅，惟薄餅送到時他覺得貨不辦，直言餡料不足而且餅底只有半熟，「的批本身是加倍芝（士）和加倍茄（醬），本來還有幾塊葉不會強迫的」。

相片可見，樓主獲得的薄餅為厚批，餅麵塗上蕃茄醬，上面再鋪了數塊已強迫熔的水牛芝士及1塊黑色疑為「烤焦餅皮」的物體，但餅皮則仍未烤至金黃。樓主對薄餅品質感不滿，所以向餐廳經理投訴，但對方瞭解事件並觀察薄餅後，指涉事薄餅屬「正常出品」，樓主遂於網上發文講述事件，「切了批個底，和經理說話好像不熟，面又多塊炭，經理都說是正常，結果真不熱」。

有網友質疑樓主上載的薄餅相片為台灣分店出品，並貼出餐牌比較。（fb「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）」

貼文引來網友討論，有人認同樓主，指相中薄餅貌似仍未強迫熟，認為餐廳有責任更換或提供其他食物代替，「剛冰箱拿出來？」、「超級無食慾，他說得出口？」、「覺得有問題為什麼不即時拒收？」、「這塊麵團叫薄餅 ？ 」、「個經理沒說錯，喺劣吃方面來講，是『正常出品 』」。

不過有眼利網友指出，涉事餐廳香港分店的薄餅一向為薄批，而且上碟時不會使用相中餐碟，質疑樓主其實於其他地區的分店「中伏」，「邊不會這麼厚那麼寬，和沒見過有這種款式，應該不是香港的」、「這個出品根本沒可能，Pizza不是用這隻盤子出，而且不會有員工幫你切，要不就是你特別要求了某些東西，要麼你就是明耍花招」。

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文章授權轉載自《香港01》