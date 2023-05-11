扣押國殤之柱遭批 香港保安局長致函駁斥WSJ

六四天安門事件將屆34週年之際，香港警方日前取走紀念該事件的藝術品「國殤之柱」引發爭議。香港保安局局長鄧炳強10日發函反駁《華爾街日報》一篇評論文章，駁斥內容「毫無根據」、「嚴重誤導讀者」。

《華爾街日報》週一（5月8日）發布一篇以〈顛覆性藝術在香港是犯罪〉為題的英文評論文章（該報中文網標題則為〈香港警方扣押六四紀念雕塑『國殤之柱』〉），稱香港警方5日在「未經正當程序」的情況下，「悄悄依搜索令」扣押了這座存放於香港大學的巨大藝術品，質疑程序不正當。

該報導指，「國殤之柱」及六四相關紀念活動陸續在香港消失，反映「香港對異見的打壓中，提出政治敏感話題的自由是如何被扼殺的」。

根據香港政府官網10日公告的信件副本，保安局局長鄧炳強以英文致函《華爾街日報》。鄧炳強稱，保安局5日持法庭手令，檢取一件涉及《國安法》『煽動顛覆國家政權』案件的證物，並於當天迅速發布相關新聞稿。

他說， 香港執法機構有責任將違法的行為與物件「繩之以法」，警方此次行動「合法合理」，因此《華爾街日報》文章中對此執法行動「悄悄執行」、「未經正當程序」的指控不是事實；他也批評，該報導稱「刑事調查案件」僅涉及「異議」、又稱該案「證物」為「藝術品」，完全是誤導。

《華爾街日報》尚未回應路透社的置評請求。

「國殤之柱」的丹麥創作者高志活（Jens Galschiø）日前曾批評香港警方取走此雕塑的行為「太瘋狂了」。他說，此雕塑在香港展示已經多年，香港當局此時「把這座雕塑當作對民主運動不利的證據」，十分「奇怪」。

從佇立到封存，從封存到扣押

高志活創作的「國殤之柱」描繪了數十具撕裂和扭曲的屍體，以紀念1989年在天安門事件的鎮壓中喪生的抗議者，1997年在香港的天安門廣場紀念活動中首次展出，此後一直在香港大學公開展示。這座高8公尺、重達兩噸的「國殤之柱」是香港民主運動的重要象徵之一。

港大2021年稱，該校經外部法律建議和風險評估，並「衡量了大學的整體利益」後，決定拆除這座雕像並遷離校園，此後該藝術品便一直被封存於該校所有土地的一個貨櫃中。

《香港01》今年2月報導，高志活稱他曾多次向該校校方交涉無果，考慮採取法律行動、取回「國殤之柱」。《華爾街日報》報導，他感到自己試圖取回該藝品的努力受阻，並於5日得知警方以將其扣押。

在《港區國安法》頒布實施以前，香港每年均會舉行全球規模最大的六四守夜活動。但自2020年以來，香港警方以疫情限制為由，禁止了相關紀念活動。此次「國殤之柱」的扣押，又發生在6月4日前幾週，引發輿論臆測，此事是否是香港當局抹除香港民主運動及六四痕跡的進一步舉動。

（《華爾街日報》、路透社、香港保安局、《香港01》等）

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