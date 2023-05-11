時速1千公里 哈爾濱擬建超級高鐵

哈爾濱工業投資集團與北京九州動脈隧道技術有限公司8日舉行戰略合作協議簽約儀式，雙方宣布將聯手在哈爾濱打造「低真空超高速磁浮飛行巴士」旅遊試驗線及製造產業化項目，期待於哈爾濱內打造高效的交通方式，並促進黑龍江省與東北地區的經濟振興與工業轉型升級。

大陸科技日報指，此種「超高速管道列車」是在公路交通、軌道交通、航空交通、水路交通之後的第5種交通方式，具有超高速、低建設成本、低運營能耗、安全性高等諸多優勢，且是目前唯一一種能實現時速達1000公里以上的大眾交通方式。

北京九州動脈隧道技術有限公司表示，這將成為世界首條真空管道的超高速磁浮旅遊試驗線，並代表著大陸超高速磁浮技術將從理論研究向工程化建設邁出一大步。哈爾濱工投集團表示，此次合作將為傳統製造企業轉型升級賦能提供科技引領。

公開資料顯示，「超高速管道列車」是通過把磁懸浮列車放入隧道內，並將隧道內空氣抽至低真空狀態，減少空氣阻力，加上磁懸浮列車與軌道之間阻力小，因此運行速度甚至比大多數的民用噴氣式客機更快，有「超級高鐵」之稱。

然而「超高速管道列車」對乘客來說恐存在安全隱憂。據ifanr報導，大陸工程院院士王夢恕曾直指，在上千公里時速的高速運行中，一切的故障和意外造成的危險也將被放大。他說，若軌道稍有細微誤差，就有機會造成嚴重災難，「此時的系統會變得很脆弱」。

另據ifanr引述大陸中車首席專家楊穎表示，當列車時速達上千公里，列車轉彎半徑就需要幾十公里，因此超級高鐵幾乎只能在直線軌道上行駛，這也會加大路線規劃和鋪設的難度。