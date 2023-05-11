趣山東鄆城 體驗水滸英雄豪氣

《水滸傳》故事發祥地，山東省菏澤市的鄆城縣，素有「梁山一百單八將，七十二名在鄆城」之說。鄆城是大陸武術之鄉、好漢之鄉，其中「水滸好漢城」景區占地600多畝，集忠義樓、鄆城縣衙、晁家莊等古代建築群，再現水滸英雄俠義豪情。

鄆城人自古尚武，歷來為武林志士雲集地。《水滸傳》核心人物宋江和晁蓋皆是鄆城人。歷史上確有宋江，被塑造成梁山泊好漢中的龍頭，帶領一百零八條好漢替天行道。宋江故里的宋坑、宋井、宋林等古蹟，至今猶存。

「水滸好漢城」景區集宋江武館、九天玄女廟、鄆城酒樓、及時雨茶樓、孫二娘客棧、古箏坊、大刀館、忠義廟、烏龍院、寅賓館、明倫堂、明清戲樓等景點，吸引眾多遊客。走進水滸傳章回裡，漫步北方傳統四合院與浙派、徽派古建築，深藏在主題樓的水滸英雄傳奇故事，令人流連忘返。

在水滸好漢城的忠義廣場，來自宋江武術學校的78名師生演出「宋江陣」。先是拜旗，接著，扮演宋江、盧俊義各持丈二大旗，帶領隊員們按梁山英雄排座順序分成兩隊人馬出城吶喊，開始跑陣，隨之變化成蜈蚣、八卦、長蛇、白鶴、七星等陣勢，目不暇接。尤以八卦陣最為精彩，隨著鼓點節奏，一會像牡丹一樣盛開，一會像樹葉舒展，時而喊聲震天，時而鴉雀無聲，現場民眾感受震撼。

宋江陣起源於鄆城，在台灣各地均有傳承，自古以來宋江陣在表演時，演出者所喊出的號子，均為鄆城話，2019年宋江武校曾赴台進行宋江陣交流。在鄆城，宋江陣的表演場地，主要是九天玄女廟，即水滸傳中九天玄女娘娘賜予宋江三卷天書的地方。關於宋江陣的來源，流行較多的說法是，北宋年間，宋江等人在梁山聚義後，為抵抗朝廷鎮壓，發明宋江陣。憑藉宋江陣，梁山義軍一次次擊退官兵圍剿，震驚朝野。宋江武校校長樊慶斌表示：「歡迎台灣朋友到山東參觀交流，在一次次交流、互相學習中，共同促進著文化的傳承。」