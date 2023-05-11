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港澳疫情攀升 多名高官確診

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
港澳的醫療機構均指出新冠病毒感染個案近日有上升趨勢。圖為五一黃金周，中環蘭桂坊商圈人潮。(中通社）
港澳的醫療機構均指出新冠病毒感染個案近日有上升趨勢。圖為五一黃金周，中環蘭桂坊商圈人潮。(中通社）

港澳兩地多名主要官員近日接連確診新冠病毒，雖然幾位官員都是赴外地洽公時感染，但港澳的醫療機構均承認新冠病毒感染個案近日有上升趨勢，香港公立醫院更每日約有六千人求診，急診室等候時間最長逾六小時。

香港政府宣布，港府文化體育及旅遊局局長楊潤雄確診新冠病毒，正留家休息。局方說，楊潤雄是首次確診，並無大礙，已請病假在家休息。楊潤雄本月七日前往海南省海口市參加大陸與港澳文化和旅遊界的交流活動，九日返港即抱病。

澳門更同時有三名主要司級官員確診感染新冠病毒，包括：行政法務司司長張永春、保安司司長黃少澤、社會文化司司長歐陽瑜，其中兩人是在外地洽公期間感染。三人目前均症狀輕微，情況穩定，不需住院治療。

雖然港澳官員可能是在大陸染疫，但港澳兩地疫情確實也開始升溫。香港情況比澳門更嚴重，連日來香港新冠和流感感染人數持續攀升，令公立醫院急診室及住院服務壓力增加不少，每日平均有超過六千人次到急診室求診。

確診 香港 澳門

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