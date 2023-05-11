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深圳人口減少 43年首見

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京報導
圖為深圳灣示意圖。 中新社
圖為深圳灣示意圖。 中新社

深圳八日發布二○二二年國民經濟統計公報，其中最引人關注的是，深圳去年常住人口比二○二一年淨減少一點九八萬人，為一九七九年深圳建市以來首次出現人口負增長。專家認為，疫情與伴隨而來的經濟困難是造成深圳常住人口減少的主因。

據每日經濟新聞報導，上述統計公報顯示，深圳全市截至去年底的常住人口為一七六六點一八萬人。其中，常住戶籍人口五八三點四七萬人，占常住人口的百分之卅三；常住非戶籍人口一一八二點七一萬人，占百分之六十七。

相較於二○二一年統計數據，去年深圳常住人口減少了一點九八萬人。

界面新聞引述大陸人口學者何亞福的分析稱，這是一九七九年設市以來，深圳常住人口首次下降。一九七九年時，深圳常住人口僅卅一點四一萬人，一九八七年突破一百萬人，二○一○年突破一千萬人，二○一七年突破一千五百萬人。

對於深圳人口何以減少，何亞福認為，首先，去年受疫情影響，部分行業用工需求下降，導致一些外省務工人員回流家鄉。

其次是，深圳從二○二一年起收緊了落戶政策。當年五月，深圳相繼發布「深圳市戶籍遷入若干規定」和「深圳市居住社保積分入戶辦法」。其中，將核准類學歷型人才的底線要求調整為全日制大學，技術型人才底線要求調整為「中級職稱+全日制大專」，技能型人才底線要求調整為技師。同時將在深圳合法穩定居住、就業的基本年限要求由五年調整為十年。

此外，二○二一年六月，深圳市規畫和自然資源局發布的「深圳市國土空間總體規劃（二○二○─二○三五年）」提出，基於資源環境緊約束的現實狀況，綜合考慮城市宜居水平，按照一千九百萬常住人口規模配置較高品質住房及基礎教育設施。

亦即，深圳希望到二○三五年將常住人口控制在一千九百萬人。這代表從二○二○年到二○三五年的十五年間，深圳人口增量空間約一百四十四萬，年均增量空間不足十萬。

事實上，大陸去年人口減少的大城市不只深圳。統計顯示，去年上海常住人口減少十三點五四萬人，天津約減少十萬人，北京減少四點三萬人。

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