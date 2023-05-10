快訊

興富發建案釀1死10傷 土木技師：疑「吊臂撞外牆」整隻往外彈

巨大貓咪進駐上海！冷清老街秒成網紅打卡地

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
年輕網紅也自帶造型與外灘貓街的貓咪合照，創造屬於自己的沙龍美照。記者黃雅慧／攝影
年輕網紅也自帶造型與外灘貓街的貓咪合照，創造屬於自己的沙龍美照。記者黃雅慧／攝影

鄰近上海豫園的方濱中路（俗稱上海老街）最近火了！這幾天以來，連非假日都能聚集滿滿人氣，無論是遊客還是本地居民都是為了與一隻隻巨型貓咪拍照，而這條新晉身「外灘貓街」正吸引著遊客湧入，在巨幅貓咪影像與漫畫家繪製的貓漫畫上，讓這條待改造、一段時間冷清的老街重新產生了活力。

「這隻貓跟我家寶貝好像，我要跟它拍一張」、「我要擺個Pose，拍出擼貓的觸感」….上海外灘貓街在一大早便有許多年輕人、老年大媽大爺帶著照相機來跟外灘老街牆上的巨型貓咪合照。同時，也有阿姨直接推出家裡養的貓咪來貓街逛上一圈，與同樣愛貓的人士進行交流。

「外灘貓街」是正在上海舉行的第3屆外灘藝術季的內容之一。在這條街道上，呈現了幾十隻「貓」，有的是真貓高清照片「上牆」，每隻真貓旁邊還帶有檔案說明，包括貓咪的名字，還有他們帶給主人的溫暖與支撐。

比如一隻叫做「Yaya」的貓咪是被人棄養撿回的小貓，活潑愛黏人；還有從流浪貓晉身店長貓的「京百萬」；一隻名為「皮皮豬」的小貓體重10斤，但有9斤反骨。遊客除了拍照之外，有不少人會仔細讀著每隻小貓的故事與個性，通過一幀幀貓圖像得到療癒與撫慰。

而「療癒」也是創作者Tango的創作初心。他接受澎湃新聞訪問指出，「貓本來就是一種有治癒效果的動物，大家都喜歡。」而他在創作上做了些技法，讓貓咪跟人類呈現平視角度。所以一路走來，遊客跟貓是對視的，是以貓的眼光來看這些貓。「就感覺你是只貓，從這裡鑽過去，它們都看著你。」他提到，希望能在區域體現對貓的人文關懷，以及貓與城市的「共生關係」。

Tango指出，牆上的小貓是團隊、外灘金融中心（BFC）、小紅書一起想到在網上徵集本地貓咪的照片，目前牆面上徵集來的貓咪有30多只，而漫畫家自己畫的貓也有30多只。

公開資料顯示，俗稱上海老街的方濱中路，西起河南南路，東至人民路，全長825米。三、四十年前商業旺舖雲集，熱鬧非凡。從殘留的建築遺跡上可以發現有錢莊、金店、銀樓、酒肆、茶館、戲樓、商行等等。但隨著老城舊改徵收的步伐加快，方濱中路正在改造中。目前居民已搬遷，門窗皆被木板封住，一段時間冷清不已。

上海老街入口有個老戲台「玄扈台」，以前一旦舉辦活動都能聚集人潮。而這次藝術季也有吸睛的裝置。記者黃雅慧／攝影
上海老街入口有個老戲台「玄扈台」，以前一旦舉辦活動都能聚集人潮。而這次藝術季也有吸睛的裝置。記者黃雅慧／攝影
貓街除了牆上的貓圖外，也有阿姨推著自家養的小貓小狗到貓街交流，貓咪的出現也成為動物愛好人士的焦點。記者黃雅慧／攝影
貓街除了牆上的貓圖外，也有阿姨推著自家養的小貓小狗到貓街交流，貓咪的出現也成為動物愛好人士的焦點。記者黃雅慧／攝影
上海老街在未有貓咪入駐與外灘藝術季的活化之前，十分冷清。圖為今年3月底上海老街街景。記者黃雅慧／攝影
上海老街在未有貓咪入駐與外灘藝術季的活化之前，十分冷清。圖為今年3月底上海老街街景。記者黃雅慧／攝影
不論老中少爭相排隊跟牆上巨幅貓咪合照，甚至會擺出許多有實際觸感的姿勢，比如摸摸貓舌頭。記者黃雅慧／攝影
不論老中少爭相排隊跟牆上巨幅貓咪合照，甚至會擺出許多有實際觸感的姿勢，比如摸摸貓舌頭。記者黃雅慧／攝影
貓街除了巨幅貓寫真外，也有漫畫家Tango創作的貓漫畫。Tango此前受訪表示，他認為人的很多情緒都可以投在貓身上。也因此他的貓漫畫常能讓民眾心有所感。記者黃雅慧／攝影
貓街除了巨幅貓寫真外，也有漫畫家Tango創作的貓漫畫。Tango此前受訪表示，他認為人的很多情緒都可以投在貓身上。也因此他的貓漫畫常能讓民眾心有所感。記者黃雅慧／攝影
上海「外灘貓街」近期正因牆上巨大貓咪寫真吸引遊客與愛貓人士「打卡」。記者黃雅慧／攝影
上海「外灘貓街」近期正因牆上巨大貓咪寫真吸引遊客與愛貓人士「打卡」。記者黃雅慧／攝影

貓咪 上海 老街

延伸閱讀

上海街頭湧現新式電話亭 台灣又無端被牽扯到

對等報復！大陸宣布驅逐加拿大駐上海總領館領事甄逸慧

上海搶人才 發布8千多個博士後等緊缺崗位

鐵路上海站今迎五一返程客流最高峰 預計到達旅客65.1萬人次

相關新聞

丁汝昌沒自殺殉國反投降？ 陸出版社終致歉：全面銷毀

近日大陸有一本小學歷史讀物引起網友眾怒，這本由北京工業大學出版社出版的《寫給孩子看的中國史》，在甲午戰爭—馬關條約段落中...

黎智英大律師被封殺？香港立法會三讀《法律執業者條例》

根據《大灣區之聲》微博公眾號，香港特區立法會今10日三讀通過修訂《法律執業者條例》。這一修訂是香港特區政府此前向立法會提...

小腿拔罐僅10元效果成疑 網笑：連腳也要練詠春！

深圳按摩、深圳小腿拔罐推薦！不少人濕氣重就想去拔罐，坊間一般針對腳底、後背等部位居多，但原來小腿也可以拔罐...

天舟六號今晚發射 載重能力提高到7.4噸

中國載人航天工程辦公室發布，長征七號遙七運載火箭已完成推進劑加注，瞄準北京時間10日晚間9時22分，在海南文昌航天發射場...

嫌印尼辦案慢…中國情侶命喪峇里島 網友「雲斷案」

一對中國情侶1日凌晨被發現在峇里島一家五星級酒店遇害，事發已逾10日，印尼警方卻未進一步披露案情。中國網友批評警方辦案能...

不披中戰袍? 谷愛凌獲最佳極限運動員獎 「傳言9成假」

中美混血運動員谷愛凌摘得勞倫斯世界體育獎「最佳極限運動員獎」，她在巴黎接受官媒新華社專訪，稱網上有關自己的傳言90%都是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦