陸女「做這事」入境香港挨罰 她嘆：寧願去吃免費牢飯

最近有大陸女子在小紅書發文大吐苦水，稱自己「挑戰香港入境最貴罰單」。（圖／擷自小紅書）

該名女網友在大陸社群平臺小紅書發文，並上傳相關罰款收據，顯示事發於4日。她在貼文稱，根據過往經驗，從日本回大陸均可免稅攜帶2條香菸，而她出發來港前亦曾問朋友，對方均指可以帶香菸，她就沒有多想，帶著2條香菸到澳門遊玩，直至入境香港時卻「出事了」。

女網友指，香港的海關人員先帶她到一旁，再要求打開行李箱檢查，很快就找到2條香菸，職員當場開出罰單，又表明拒絕支付罰款的話要坐牢。女網友一看罰單，發現罰款金額高達6773.9元，不禁感嘆「說實話我寧願去吃免費牢飯啊，6700元，唉，心都痛了」。她表示，海關職員後來帶她到兌換貨幣的地方，她以人民幣兌款，繳交罰款後獲放行。

女網友在文中直呼，從事件學會慘痛的教訓，又表示「沒想到香港是例外啊，只能帶最多19支香菸」，呼籲一眾大陸網友入境香港時，謹記要查清楚相關規定。

到世界各地旅遊，最好事前做足功課，瞭解清楚當地的入境限制和應課稅品，以免觸法。（示意圖／Ingimage）

據香港海關網頁顯示，凡年滿18歲的旅客，可以免稅攜帶19支香菸或1000元（約新台幣3919元）雪茄，如多於1000元雪茄，則總重量不超過25克或25克其他製成菸草進入香港，供其本人自用。入境旅客如就其所管有而超逾免稅優惠數量的應課稅品不向海關人員作出申報，或作出虛假、不完整的申報，可遭檢控，海關可根據香港法例第109章《應課稅品條例》，向違規旅客作出有代價地不予檢控的安排。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》