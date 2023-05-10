小腿拔罐僅10元效果成疑 網笑：連腳也要練詠春！
深圳按摩、深圳小腿拔罐推薦！不少人濕氣重就想去拔罐，坊間一般針對腳底、後背等部位居多，但原來小腿也可以拔罐。最近有網友就北上深圳，並分享自己首次嘗試小腿拔罐的感受，1支支「木椿」倒插在腿上，引來大批港人笑指猶如「練詠春」，最便宜的10元（約新台幣39元）起就可以體驗。
網友深圳首次嘗試小腿拔罐
深圳出了名是港人的按摩勝地，除了按摩外，不少人也會選擇做拔罐！最近有網友就於Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂高興分享區」發文分享，自己前往深圳水圍村做腳底按摩，不料發現該店連小腿都可以拔罐，指「人生第一次按腳有拔罐，笑了」，並附上一張小腿拔罐相片，引得一眾網友不禁失笑！
小腿放滿「木椿」 網友笑：連腳也要練詠春
從照片中可見，網友雙腳放滿一支支的竹筒拔罐器，從腳底、膝蓋附近到小腿位置，每隻腳最少吸上9個拔罐器，乍看下猶如一支支「木椿」，而且排列有序，畫面相當奇特，有網友表示聯想起葉問打椿，笑言「連腳都要練詠春」，非常風趣。
據網友發布的店鋪資訊顯示，該按摩店「紅飛足療館」位於深圳福田區的水圍村，以腳底按摩為主，一次按摩連拔罐收費108元（約新台幣423元），結帳免收小費，但形容效果「一笑而過」。
小腿拔罐效果
貼文引來不少網友留言，指一般只做過腳底拔罐，針對小腿反而比較少見，坦言想試玩。不過，小腿拔罐其實並非新事物，有網友表示早在十多年前已經有小腿拔罐，只是現在更專業化，然而效果則見人見智，有網友指「感覺一般，拔完跑步也是一樣」、「感覺腳沒那麼容易累和腫」，看來最終還是視個人體質及師傅技術。
▼看網友怎麼說▼
至於價錢方面，有網友表示，曾經於深圳做過80分鐘的小腿拔罐，收費僅98元（約新台幣384元)，算是非常便宜！此外，有網友亦推薦同樣位於福田區的「好世界足浴城」，按摩最便宜、加10元（約新台幣39元）已經可以做到拔罐，收費相當便宜。大家有興趣不妨留意！
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