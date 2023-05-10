快訊

興富發建案釀1死10傷 土木技師：疑「吊臂撞外牆」整隻往外彈

小腿拔罐僅10元效果成疑 網笑：連腳也要練詠春！

香港01／ 撰文：溫藹紅
網友雙腳放滿一支支的竹筒拔罐器，從腳底、膝蓋附近到小腿位置，每隻腳最少吸上9個拔罐器，乍看下猶如一支支「木椿」。（圖／擷自FB@深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區）
網友雙腳放滿一支支的竹筒拔罐器，從腳底、膝蓋附近到小腿位置，每隻腳最少吸上9個拔罐器，乍看下猶如一支支「木椿」。（圖／擷自FB@深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區）

不少人濕氣重就想去拔罐，坊間一般針對腳底、後背等部位居多，但原來小腿也可以拔罐。（示意圖／Ingimage）
不少人濕氣重就想去拔罐，坊間一般針對腳底、後背等部位居多，但原來小腿也可以拔罐。（示意圖／Ingimage）

深圳按摩深圳小腿拔罐推薦！不少人濕氣重就想去拔罐，坊間一般針對腳底、後背等部位居多，但原來小腿也可以拔罐。最近有網友就北上深圳，並分享自己首次嘗試小腿拔罐的感受，1支支「木椿」倒插在腿上，引來大批港人笑指猶如「練詠春」，最便宜的10元（約新台幣39元）起就可以體驗。

網友深圳首次嘗試小腿拔罐

深圳出了名是港人的按摩勝地，除了按摩外，不少人也會選擇做拔罐！最近有網友就於Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂高興分享區」發文分享，自己前往深圳水圍村做腳底按摩，不料發現該店連小腿都可以拔罐，指「人生第一次按腳有拔罐，笑了」，並附上一張小腿拔罐相片，引得一眾網友不禁失笑！

小腿放滿「木椿」 網友笑：連腳也要練詠春

從照片中可見，網友雙腳放滿一支支的竹筒拔罐器，從腳底、膝蓋附近到小腿位置，每隻腳最少吸上9個拔罐器，乍看下猶如一支支「木椿」，而且排列有序，畫面相當奇特，有網友表示聯想起葉問打椿，笑言「連腳都要練詠春」，非常風趣。

據網友發布的店鋪資訊顯示，該按摩店「紅飛足療館」位於深圳福田區的水圍村，以腳底按摩為主，一次按摩連拔罐收費108元（約新台幣423元），結帳免收小費，但形容效果「一笑而過」。

不少人濕氣重就想去拔罐，坊間一般針對腳底、後背等部位居多，但原來小腿也可以拔罐。（圖／擷自FB@深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區）
不少人濕氣重就想去拔罐，坊間一般針對腳底、後背等部位居多，但原來小腿也可以拔罐。（圖／擷自FB@深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區）

小腿拔罐效果

貼文引來不少網友留言，指一般只做過腳底拔罐，針對小腿反而比較少見，坦言想試玩。不過，小腿拔罐其實並非新事物，有網友表示早在十多年前已經有小腿拔罐，只是現在更專業化，然而效果則見人見智，有網友指「感覺一般，拔完跑步也是一樣」、「感覺腳沒那麼容易累和腫」，看來最終還是視個人體質及師傅技術。

▼看網友怎麼說▼

貼文引來不少網友留言，指一般只做過腳底拔罐，針對小腿反而比較少見，坦言想試玩。（圖／擷自FB@深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區）
貼文引來不少網友留言，指一般只做過腳底拔罐，針對小腿反而比較少見，坦言想試玩。（圖／擷自FB@深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區）

貼文引來不少網友留言，指一般只做過腳底拔罐，針對小腿反而比較少見，坦言想試玩。（圖／擷自FB@深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區）
貼文引來不少網友留言，指一般只做過腳底拔罐，針對小腿反而比較少見，坦言想試玩。（圖／擷自FB@深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區）

貼文引來不少網友留言，指一般只做過腳底拔罐，針對小腿反而比較少見，坦言想試玩。（圖／擷自FB@深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區）
貼文引來不少網友留言，指一般只做過腳底拔罐，針對小腿反而比較少見，坦言想試玩。（圖／擷自FB@深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區）

至於價錢方面，有網友表示，曾經於深圳做過80分鐘的小腿拔罐，收費僅98元（約新台幣384元)，算是非常便宜！此外，有網友亦推薦同樣位於福田區的「好世界足浴城」，按摩最便宜、加10元（約新台幣39元）已經可以做到拔罐，收費相當便宜。大家有興趣不妨留意！

延伸閱讀：

網友喝完深圳油柑汁直呼危險清甜回甘很好吃！3小時後下場極慘

深圳瀘溪河都有肉鬆小貝！不一定要吃鮑師傅必試乳酪蛋黃、桃酥

文章授權轉載自香港01》

深圳 按摩 香港

延伸閱讀

深圳快遞小哥冒險救人 連年獲獎

趁女客趴床上 男按摩師拿手機對準臀部錄影

東航物流 開通英國航線

有片｜久坐工作、追劇後別忘了動一動！９分鐘全坐姿輕鬆練髖部、大小腿肌力

相關新聞

丁汝昌沒自殺殉國反投降？ 陸出版社終致歉：全面銷毀

近日大陸有一本小學歷史讀物引起網友眾怒，這本由北京工業大學出版社出版的《寫給孩子看的中國史》，在甲午戰爭—馬關條約段落中...

黎智英大律師被封殺？香港立法會三讀《法律執業者條例》

根據《大灣區之聲》微博公眾號，香港特區立法會今10日三讀通過修訂《法律執業者條例》。這一修訂是香港特區政府此前向立法會提...

小腿拔罐僅10元效果成疑 網笑：連腳也要練詠春！

深圳按摩、深圳小腿拔罐推薦！不少人濕氣重就想去拔罐，坊間一般針對腳底、後背等部位居多，但原來小腿也可以拔罐...

天舟六號今晚發射 載重能力提高到7.4噸

中國載人航天工程辦公室發布，長征七號遙七運載火箭已完成推進劑加注，瞄準北京時間10日晚間9時22分，在海南文昌航天發射場...

嫌印尼辦案慢…中國情侶命喪峇里島 網友「雲斷案」

一對中國情侶1日凌晨被發現在峇里島一家五星級酒店遇害，事發已逾10日，印尼警方卻未進一步披露案情。中國網友批評警方辦案能...

不披中戰袍? 谷愛凌獲最佳極限運動員獎 「傳言9成假」

中美混血運動員谷愛凌摘得勞倫斯世界體育獎「最佳極限運動員獎」，她在巴黎接受官媒新華社專訪，稱網上有關自己的傳言90%都是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦