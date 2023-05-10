打錯大樂透號碼…顧客堅持不要 彩券行老闆貼錢買下爽中百萬大獎

一念之差，有人與財神爺擦身過，有人開心拿大獎！彩券行老闆幫一名婦人輸入號碼時，不小心打錯了，婦人堅持不買，老闆只好自掏腰包埋單，結果這張彩券竟中了百萬大獎，彩券行老闆開心說「一切都是運氣」。

根據《封面新聞》報導，故事發生在中國大陸四川自貢市，5月3日是超級大樂透的開獎日，一名40多歲的婦女到彩券行買彩券，她在電腦前研究了半天，最後用口述的方式要求老闆幫忙輸入號碼，可能因為人多事忙，老闆不小心打錯了號碼，婦人堅持要求重打一張正確的，那張打錯號碼的彩券，老闆只好自己貼錢買了。

據報導，彩券行老闆表示當日收店回家後，接到那位婦人傳來的訊息，問「今天打錯的那張彩券，是不是中了？」，因彩券放在店家，老闆趕忙請同業傳開獎結果畫面給他，發現真的中了大獎30萬人民幣（約新台幣133萬元），扣除稅金後還可以拿到24萬元（約新台幣106萬元）。

老闆表示，彩券打錯號碼是常有的事，每個月大概都會打錯100多元的彩券，若客人堅持不要或賣不出去，就只能自己「貼」了。

老闆說，那名婦人店裡的老顧客，其實當天有勸她要不要連同打錯的彩券一起買下，「萬一真的中獎了呢？」但她堅持不要，只好自己貼18元買下，當下還真的有點不開心，但沒想到會中大獎，只能說一切都是運氣。至於要如何使用這筆意外之財，老闆說要存起來，等兒子結婚時再拿出來使用。