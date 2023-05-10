大陸情侶魂斷峇里島！正妹小紅書「最後貼文」竟和周董有關

印尼峇里島一酒店5月1日發生一宗命案，死者一男一女，皆為中國籍遊客，被發現倒斃在酒店內且死狀悽慘。由於案情離怪，事件引發大陸網友熱烈討論，甚至連女死者小紅書帳戶亦被扒出，竟發現她生前最後貼文竟同一位男明星有關。

女死者為22歲的Cheng Jianan（音譯），據悉是名尚未畢業的女大生，她的小紅書帳戶早前被網友扒出，曾貼出過多張旅遊照，而她長得面目清秀，身材高挑纖瘦，照片風格十足專業的模特兒，不過她生前最後一則帖文，竟是貼出周杰倫的演唱會海報，原來是想詢問網友有沒有周杰倫新加坡演唱會出票，她想收兩張cat1前排票！如今卻驟然離世，貼文下的留言大多數充斥着「安息」、「一路好走」、「早日破案」。

女死者是中國一名女大生。(小紅書圖片)

死者生前最後一個小紅書貼文，是想徵求周杰倫新加坡演唱會讓票。(小紅書截圖)

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文章授權轉載自《香港01》