雲南最大高原風電啟用

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

位於雲南省曲靖市的富源西風電項目135台風電機組8日全部併網發電，標誌著中國大陸裝機規模最大的高原風電基地成功投運。

中新社報導，富源西風電項目由中國大陸國家電力投資集團公司雲南國際電力投資有限公司投資建設，總裝機規模800兆瓦，安裝135台風機，預計年上網電量20.6億千瓦時，每年可替代標準煤約64.1萬噸，減少排放二氧化碳約173.2萬噸、二氧化硫約1171.8噸，環境效益顯著。 　　

據悉，作為中國大陸規模最大高原風電基地項目，科研團隊在建設過程中，依託項目開展了數位孿生、智能診斷、數據融合、電網適應性、智能巡視等一系列創新技術自主研發，並運用到智慧風場建設當中，今後將引領中國大陸西南區域數位能源產業發展。

標誌 團隊

延伸閱讀

「撞死了一隻羊」藏族名導萬瑪才旦 疑突發高原肺氣腫猝逝

雲南保山隆陽深夜連2震 最大規模5.2 醫院受損嚴重

就市論勢／太陽能、風電類股 聚焦

龍岡米干節火舞吸睛走向國際 2周假日爆17萬人湧高潮

相關新聞

成都開闢農場 台青收穫滿滿

5月的成都氣候宜人。午飯過後，「諾愛之家」農場熱鬧了起來，莊慈芯組織夥伴們跳起扭扭舞。人群中，這位台灣青年笑得格外燦爛。

四川德陽 萬畝芍藥花海開音樂會

「五一」假期，大陸鄉村消費市場火熱。在四川省德陽市中江縣集鳳鎮石埡子村露營基地，許多遊客在這裡搭起帳篷，圍爐煮茶、聽音樂...

陸武術之鄉菏澤 傳授梅花拳

菏澤古稱曹州，是中國大陸牡丹之都和武術之鄉、書畫之鄉、戲曲之鄉、民間藝術之鄉。

雲南最大高原風電啟用

位於雲南省曲靖市的富源西風電項目135台風電機組8日全部併網發電，標誌著中國大陸裝機規模最大的高原風電基地成功投運。

年旅客量預計3650萬人次 「西安東站」開工建設

大陸西北地區重要交通樞紐「西安東站」大樓已經於9日開工建設，目前車站車場總規模13台27線，預計每年發送旅客將達3,65...

借5千變要還550萬人民幣 浙江女掉進「裸貸」陷阱

大陸浙江紹興一名26歲女子沉迷網絡賭博掉入「裸貸」陷阱，她向一個私人貸款平台借款人民幣5,000元。沒想到，4個月時間，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦