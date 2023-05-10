雲南最大高原風電啟用
位於雲南省曲靖市的富源西風電項目135台風電機組8日全部併網發電，標誌著中國大陸裝機規模最大的高原風電基地成功投運。
中新社報導，富源西風電項目由中國大陸國家電力投資集團公司雲南國際電力投資有限公司投資建設，總裝機規模800兆瓦，安裝135台風機，預計年上網電量20.6億千瓦時，每年可替代標準煤約64.1萬噸，減少排放二氧化碳約173.2萬噸、二氧化硫約1171.8噸，環境效益顯著。
據悉，作為中國大陸規模最大高原風電基地項目，科研團隊在建設過程中，依託項目開展了數位孿生、智能診斷、數據融合、電網適應性、智能巡視等一系列創新技術自主研發，並運用到智慧風場建設當中，今後將引領中國大陸西南區域數位能源產業發展。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言