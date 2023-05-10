陸武術之鄉菏澤 傳授梅花拳

菏澤古稱曹州，是中國大陸牡丹之都和武術之鄉、書畫之鄉、戲曲之鄉、民間藝術之鄉。

菏澤文化底蘊深厚，傳說是伏羲桑梓、堯舜故里，歷史上數度成為中原地區政治、經濟、文化中心，更享有「天下之中」美譽。物產資源豐茂，糧食總產約占山東省1/7，蔬菜約占1/10，瓜果約占1/4，是中國重要的「糧袋子」、「菜籃子」、「果盤子」。特別值得一提的，是該地牡丹非常有名，「曹州牡丹甲天下」，菏澤牡丹以花大、型美、色艷、香濃著稱，共有9大色系、10大花型、280餘個品種、10多處觀賞園，開發出牡丹籽油、化妝品等260多種深加工產品。

菏澤是著名的武術之鄉，梅花拳是流傳的主要拳種，學習者眾多。該市有一所「曹州武術學校」，設有小學、初中、高中各年級，計有150個教學班，師生8000餘人，擁有現代化、科技化、資訊化、智慧化的教學訓練及生活設施，具備文化教學、體育訓練、全民健身、武術科研、人才培養、承接國家級大型比賽等多種功能。

學校從1986年創辦至今，近四十年來，一直把梅花拳教學訓練作為重要內容，繼承和凸顯梅花拳傳統特色。梅花拳千百年薪火相傳，形成了「淵源有序，拳理明晰，風格獨特，自成體系」在武術界獨樹一幟的傳統拳種。學校在梅花拳具體教學中，積極繼承和創新，突出基本功訓練，融合現代體育的「跑跳投」小三項體能訓練和普體訓練，不斷強化學生的梅花拳基本功。

同時，突出套路教學。教授學生梅花拳「頭套捶」、「十六捶」、「大五腿」等眾多套路，讓學生領略梅花拳「體用兼備、內外兼修、文化深厚」的獨特魅力。此外，突出梅花拳器械訓練。教授梅花槍、梅花刀、梅花鞭、梅花劍等梅花拳十八般兵器，讓學生選擇適合自己的器械進行訓練，掌握梅花拳兵器的演練技巧。

目前，學校在第二、第三期建設，充分發揮功能優勢，特色優勢，建成「三基地四中心」，即：高水準競技體育後備人才培訓基地、梅花拳傳承基地，科研、教學、比賽、培訓、健身、休娛、旅遊、康養一體化基地，以及競技體育中心、人才培養中心、全民健身中心、國際交流中心。