四川德陽 萬畝芍藥花海開音樂會

「五一」假期，大陸鄉村消費市場火熱。在四川省德陽市中江縣集鳳鎮石埡子村露營基地，許多遊客在這裡搭起帳篷，圍爐煮茶、聽音樂、觀景。景區還推出了創意滿滿的「芍藥花」文創雪糕，以及「集鳳」地標咖啡，夜間音樂會，吸引了眾多省內外遊客。

「這裡露營很受孩子們歡迎。」成都遊客舒女士說，「五一」期間，她和幾個朋友帶孩子來露營，這裡可以看到變幻莫測雲海，附近還有德陽版的「羚羊峽谷」。

據介紹，這個露營基地四周被萬畝芍藥環繞，位於「中國芍藥谷」及四川省五星級中藥材現代農業園區核心區，與煙包山觀景平台、耕讀別院、「比翼雙飛」等景點，共同構成「將離山谷」農旅融合示範區。

此外，遊客還可品嘗中江首家道地美食餐廳「集鳳·印象」，露營基地還有鄉村露天游泳池，具備星空露營、露天觀影、野炊燒烤、休閒康養、納涼避暑五大特色服務。特別是5月4日晚「時光音樂會」，在山野花海間唱響年代老歌和潮流新曲，讓遊客盡享鄉村旅遊的魅力。