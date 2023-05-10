成都開闢農場 台青收穫滿滿

5月的成都氣候宜人。午飯過後，「諾愛之家」農場熱鬧了起來，莊慈芯組織夥伴們跳起扭扭舞。人群中，這位台灣青年笑得格外燦爛。

中新社報導，來自台灣高雄的莊慈芯，曾先後在馬來西亞、澳洲、英國、西班牙學習生活，也曾在北京攻讀國際經濟法博士。2017年，她來到成都市雙流區黃水鎮扯旗村承包一塊農田，當起農場主。起初，她計劃建一座富有台灣特色的有機農場，但由於缺乏經驗，一度面臨產量低、人工費高等困難。後來，隨著對有機生態農業的認識逐漸加深，她對這座農場的定義也愈發豐富。

「我們不僅要做一個有機生態農場，更是一個實驗室，生態餐飲、文藝園藝、自然教育、文化創意、心理療癒等元素都要在這裡結合。」跳完舞，莊慈芯來到菜地查看蔬菜長勢。她表示，如今的諾愛之家已不僅是一座農場，它與大陸推行的鄉村振興不謀而合。

「在我看來，鄉村振興也是一種生活方式，內涵極其豐富，跟成都閒適的生活氛圍很搭，也釋放出了很多機會給台青。」莊慈芯說，台灣本身在文化創意、精緻農業領域發展較好，自己六年多來守住這片農場，就是在發出一個信號，「跟台灣的青年朋友說，這裡需要你們」。

隨著「信號」的釋放，這座占地200畝的農場，近年來已逐漸成為在蓉台灣青年的大本營，每年舉辦40餘場各類活動，吸引超5000人次前來，包括建築、音樂、商業、設計、農業等各個領域的夥伴。莊慈芯的朋友圈越來越大，也收穫了許多友誼。

令她印象最深刻的是，2020年新冠疫情期間，相繼有上百位台灣和成都本地的朋友前來支持，大家在農場全心全意付出，簡單的一句「有事叫我一聲就行」，感覺非常溫暖。那一刻意識到，在這座城市扎根更深了。

莊慈芯說，來成都六年多，自己花了一半時間在農場，另一半時間投入到兩岸交流上。她希望通過自己的扎根，帶動更多沿海地區和台灣的朋友來成都。在她看來，成都是一座充滿活力的城市，活力在於可快可慢——適合年輕人打拚，也有休閒的生活方式。

「我這幾年在成都打下的基礎，可以幫助大家少走一些彎路，希望他們都盡量來到成都，我們一起發展，可以發展得更好，為鄉村振興提供更多助力。」莊慈芯說，自己以前的人生在不斷變化和嘗試，如今已在成都找到了歸屬。