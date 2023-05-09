借5千變要還550萬人民幣 浙江女掉進「裸貸」陷阱

大陸浙江紹興一名26歲女子沉迷網絡賭博掉入「裸貸」陷阱，她向一個私人貸款平台借款人民幣5,000元。沒想到，4個月時間，她的債務從人民幣5,000元利滾利變成了人民幣550萬元，而且還被要求拍攝裸照和視頻作為抵押。

所謂「裸貸」是指以借款人手持身分證的裸體照片替代借條。當違約不還時，放貸人會以公開裸體照片和與借款人父母聯繫的手段，逼迫借款人還款。

該女子無法償債，這些裸照和視頻竟然被貸款平台的人員肆意傳播，甚至發給了她的親友、丈夫和同事。該女不堪重負，多次想要自殺。

據北京晚報報導，今年4月，家住浙江紹興越城區的張先生報警，稱自己26歲的女兒因抑鬱症離家出走，隨時有自殺的可能。張先生告訴警方，女兒離家出走的起因是貸款，她將自己手持身份證的裸照和視頻發給了一個私人的貸款平台，而平台為了催收貸款，將照片和視頻肆意傳播。

警方立即展開搜尋，終於找到了張先生的女兒。之後一家人再次來到越城區公安分局，警方在調查中瞭解到，張先生的女兒因迷戀網路賭博，越賭越凶，無力償還賭資，想到了網路貸款。

該女向貸款平台的負責人閃某及其團夥提出貸款申請後，將自己的身份證和通訊錄發送過去，並收到了第一筆貸款資金。警方指出，張女第一次借了人民幣5,000元，實際到手只有人民幣3,500元，5天還款，每天要還人民幣300元的利息。

很快第一筆貸款到期，張女卻無力還款，她提出要再次以相同的形式借款。此時，嫌疑人團夥向張女推薦過橋借款，過橋借款是短期借款，要求次日歸還。舉例借1萬元，到手只有5,000元，24小時內還要歸還1萬元。

之後，嫌疑人閃某將團夥中專門負責過橋借的王某介紹給張女，就這樣，張女慢慢陷入到犯罪團夥布下的套路中。

第二次借過橋借款的時候，嫌疑人就讓張女發送裸照照片，以及手持身份證、借條拍借款的視頻，在這種情況下，張女士借到了人民幣5,000元，還了前面的債，而她的債務也從人民幣5,000元變成了人民幣1萬元，翻倍了。

幾個月的時間，張女士以過橋借的方式以貸養貸，漏洞越來越大。警方說，張女在4個月內都是以這種過橋的方式借款，累計借條達人民幣500多萬元，實際借到手只有人民幣200多萬元，而且這個人民幣200多萬元裡面，大多數錢都是為了去還一開始借款的人民幣5000元，去補這個漏洞。

調查清楚事實後，越城警方 4月初鎖定了3名嫌疑人張某、閃某和王某，迅速到河北廊坊一出租屋將3人抓獲，現場查證涉及借款物件50餘人，涉案金額上百萬元。據犯罪嫌疑人表示，他們從2022年初開始在網路打廣告吸引像張女這樣的貸款人，以年化超2000％的高利非法放貸，造成多名貸款人不堪重壓離家出走、精神抑鬱等，社會影響惡劣。

目前，這3名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪、詐騙罪以及催收非法債務罪，被大陸公安機關採取刑事強制措施。

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