中國徐棗棗凍卵案二審 法院未當庭宣判

中國首例單身女性凍卵案二審今天開庭審理，庭審持續約2個多小時，法庭並未當庭宣判，之後將以判決書的方式宣判結果。

在中國，徐棗棗的凍卵案涉及倫理、醫學、法律上的辯論，她以院方侵犯一般人格權提告。在一審判決敗訴後，徐棗棗選擇上訴，全案二審在今天下午在北京市第三中級人民法院開庭。

徐棗棗（化名）與其律師在今天下午約5時從法院步出。她在庭審後接受媒體訪問時表示，整體來說感覺挺順利，這次是在一審的基礎上做進一步的辯論。

她表示，她在庭上的發言做最後陳詞時說，從2018年到現今，網上對凍卵案的討論很多，其中有很多與她相同訴求的單身女性持續發聲，希望法官能聽到這個訴求。

徐棗棗進一步說，這件案子已歷經4年，經過體檢她的身體仍然良好，依然適合凍卵。「我們能否得到單身女性能在國內凍卵的好消息呢？一切還來得及，希望法官幫助維護生育權，保護單身女性的身體自主」。

對於這次庭上的焦點，她回應，這次的焦點仍與上次差不多，在於一般人格權的損害是否成立，其中是從生育權與身體權的角度去論述。另外則是此案是否適用民法典。

她強調，這件事情對單身女性而言很重要，大家也很關心，她在這件案件上也有所成長，因此不想輕易放棄。從今年以來看到各地對單身生育有較友好的措施，衛健委也開始向專家徵詢意見，看到有所變化，因此想再繼續。

徐棗棗認為，婚姻與生育是可以解綁的，也不認為婚姻是通往幸福的路。

她也說，對於勝訴可能性，她持「謹慎樂觀」態度。

徐棗棗的律師則補充說明，二審將一般人格權做了拆解，因為它是廣泛意義的概念。在生育權上，因是單身女性而受到差別對待，遭受到人格尊嚴的傷害；在身體權上，她的卵子作為她身體的一部分，應可去使用它，將它凍卵。

中國人口去年首次出現61年來的負成長。為因應人口挑戰，中國多地開始對一些生育政策進行鬆綁。列如，四川省今年初發布新規，在生育登記手續環節取消已婚的限制條件，並且不再限制生育孩子的數量。

今年3月，中國國家衛健委有關部門正組織徵求專家關於開放單身女性凍卵的意見，這也被視為鬆綁的風向。