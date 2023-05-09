中國首例單身凍卵案二審 事主盼女性掌控生育權

中國首例單身女性凍卵案當事人徐棗棗（化名）今天在北京市三中院前表示，希望單身女性多元的形象與生育的事情有自主掌控權，且在這件事情上，可以得到更多人的認可。

徐棗棗凍卵案二審今天在北京市第三中級人民法院開庭。近期，該案在中國大陸討論度甚高，除了女性自主權利外，也可能因為中國近年面對人口生育挑戰，讓凍卵案再度受到關注。

徐棗棗在今天步入法庭前接受來自中外媒體的訪問，並說因這個案子在公共輿論裡有機會去發言，她鼓勵單身的女性朋友去講自己的故事與訴求。

有媒體詢問她的心情，她說，看到今年年初的兩會與地方新聞的風向，讓她覺得這次的機會比一審更有希望一些，但對於結果仍覺得不好說。

徐棗棗表示，她希望可以得到庭審改判的結果，讓她能在中國國內的公立醫院實施凍卵。

為此，現年已經35歲的她去做了健康檢查，檢查結果是生育狀態都還不錯，案件事發已有4年，如果能夠勝訴，她說她會馬上去做凍卵，因為她的時間已比較緊急。

對於開放單身女性凍卵是否會有社會問題，以及成為大齡生育產婦的隱憂？她回應，隨著現代醫療技術發展，許多問題能夠漸漸得到解決，且這也須要政府去做完善的規則與管理，在很大程度上可以降低危害。

徐棗棗表示，如果從一個鼓勵生育的角度來看，開放單身女性凍卵，對單身女性的單身生育會有一定幫助。

該案件在今天下午2時開庭，她在接受媒體訪問完後，便與律師和專家進入法院。

案件未開放旁聽，截至截稿前，案件仍在審理。

徐棗棗凍卵案起因於2018年，當事人到北京婦產醫院提出凍卵要求，但因其單身未婚遭到拒絕，徐棗棗認為這是歧視，遂將醫院告到法院。

案件的一審在2019年12月與2021年9月先後兩次開庭審理，去年7月法院一審判決徐棗棗敗訴。

徐棗棗曾經說過，面對事業與感情的不確定，以及年齡的增長導致生育力下降，凍卵為單身的女性提供了沒準備好就倉促結婚生子之外的另一條選擇。

在一審判決敗訴後，徐棗棗選擇上訴。

在今天開庭的前夕，徐棗棗在網路上寫了一封給凍卵案關注者的信。她在信上說，自身的焦慮不僅源於生育力下降的風險和不確定的未來，也在於渴望得到一個應得的回覆。

她認為，這是一個不僅是對她，也是許多與她有著相似凍卵訴求的單身女性們的回應，以確認女性自主掌控身體和生育的權利，「即使它此刻仍難以預見」。

根據中國現行法規，男子不論單身或已婚，均可捐出或保存精子，但女性必須已婚才能取卵凍存。