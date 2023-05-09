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暴雨不歇 大陸華南地區10日起將有新一輪強降雨
大陸暴雨一波接一波，多個省市農作物遭暴雨損害，並傳出道路橋樑坍塌造成居民出行不便等災情。大陸中央氣象台預測，10日至13日華南將有新一輪較強的降雨，提醒當地居民需加強防範暴雨釀成的災害。
中國大陸8日較強降雨主要集中在華南地區及四川、陝西等地，廣東珠江口和西部沿海、廣西東南部、海南島北部和中部等地部分地區出現大到暴雨，海南海口、臨高和瓊中等局部地區大暴雨。
大陸中央氣象台指出，9日白天至夜間，華南一帶降雨將減弱一些，大部分地區以小雨為主，廣西北部和東南部、廣東西南部、海南島及雲南南部等地部分地區有中到大雨；9日、10日兩天，貴州、四川、陝西、西藏、青海等地多降水天氣，貴州中東部、四川北部等地有中到大雨，青藏高原的部分地區有中到大雪，局部地區暴雪。
儘管9日各地雨勢稍稍趨緩，但10日至13日，華南、江南南部等地將迎來新一波較強降雨，10日起，兩廣地區雨勢將再度增強，部分地區日雨量可達大到暴雨級別，局地累計降雨量超過100毫米。
氣象專家提醒，受持續降雨影響，未來三天，廣西北部局地發生洪水、山洪和地質災害等災害風險較高，建議當地居民及早防範。
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