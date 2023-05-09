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蔡天鳳案！檢方發現前婆婆DNA外套 村屋內人體下肢與蔡吻合

香港01／ 記者朱棨新／報導
香港名媛蔡天鳳遭謀財害命。圖／擷自Instagram
香港名媛蔡天鳳遭謀財害命。圖／擷自Instagram

28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解烹屍案，蔡的前夫鄺港智和其三名家人早前被控謀殺和妨礙司法公正等罪。此外，一名遊艇公司職員和前夫的女性友人，涉協助前夫潛逃而被控，則分別被控一項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪。三案8日一併在九龍城法院提堂，控方透露，涉案私家車的乘客位血跡、涉案村屋發現的兩個人體下肢和煲，經DNA檢驗後發現屬死者蔡天鳳的DNA，村屋內亦發現一件外套，有前家姑李瑞香的DNA。三案全部押後至7月31日再提訊，蔡的前家姑李瑞香今申請保釋被拒。

控方亦指，尚需檢驗鋸、電鋸、多把刀、錘和廚房工具的DNA，約30件。

蔡母及現任家姑家翁為新增證人

控方指已新增蔡的母親，現任家姑和家翁為控方證人。而四名還柙的前夫家人可與外界接觸，包括書信，控方著該四名被告不可聯絡新增的證人，但裁判官問控方，法庭可以什麼形式處理，控方回應指非要求法庭作出頒令，辯方則指已向四名被告解釋相關法律後果，裁判官最終未有處理該事。

6名被告庭上表現平靜

首案的四名被告依次為鄺港傑（司機，31歲）、鄺球（退休，65歲）、李瑞香（退休，63歲，女）及鄺港智（無業，28歲），即分別為蔡天鳳的前大伯、前家翁、前家姑和前夫，全部繼續還柙；另兩案被告：林舜（41歲，遊艇公司職員），和潘巧賢（29歲，女，報稱無業），則可繼續保釋，但不可接觸謀殺案的控方證人，包括新增數名證人，即蔡的母親、現任家姑和家翁。6名被告今庭上表現平靜，其中前家姑李瑞香間中低頭。

名媛蔡天鳳疑在2023年2月21日在大埔被殺及肢解。

三名男被告同被控一項謀殺罪，控罪指他們於2023年2月21日，新界大埔汀角路龍尾村某單位內謀殺女子蔡天鳳；女被告則被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，指她於2023年2月23日在香港意圖妨礙司法公正，而作出有妨礙司法公正傾向的作為，即銷毀對李瑞香進行的涉謀殺案刑事調查的資料。

另兩案被告分別為林舜（41歲，遊艇公司職員），和潘巧賢（29歲，女，報稱無業），被控於2023年2月24日，在香港某處，當鄺港智犯可逮捕的罪行，即謀殺，而林舜知悉或相信該人就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，安排鄺乘遊艇逃往澳門，而意圖妨礙拘捕或檢控該人。

林及潘各准以5萬元保釋

四名前夫家人還柙看管，而林和潘則准以5萬元保釋，另需遵守多項保釋條件。前家姑李瑞香今申請保釋被拒；另林和潘可繼續保釋，但裁判官就新增保釋條件，即不可接觸謀殺案的控方證人，包括新增的3位證人，即蔡的母親，現任家姑和家翁。

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文章授權轉載自《香港01》

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