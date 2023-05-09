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24歲正妹與男友赴峇里島魂斷異鄉！網曝她「紅顏薄命」跟錯人

聯合新聞網／ 綜合報導
擷自微博
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一男一女兩名年輕陸籍旅客在峇里島魂斷異鄉的消息震驚陸媒。由於兩人屍體被發現時呈全裸狀態，身上並有多處傷口，在飯店房間內和走廊上血跡斑斑。根據微博曝光的死者照片長相十分清秀，與男友同赴峇里島渡假飯店的程姓女死者，現為南昌某學院學生。

陸媒報導，該名24歲程姓死者的25歲男友疑有債務問題，此行欲拉女友一同赴死。在兩人的社交網站均被搜出後，發現女死者長相姣好，時常上傳打扮入時的照片，且在剛到峇里島後還曬出兩人在飯店電梯內拍攝的照片，並無異樣，女死者的社交網站上也有經常與男友出遊的照片。

網友嘆女死者「紅顏薄命」、「跟錯男友了。」並希望死者都能安息，在討論區中不斷湧入留言，也有不少人猜測歹徒行凶原因。由於事發地點金巴蘭為峇里島知名的觀光景點，許多網友也討論起當地的旅遊安全是否勘慮。

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