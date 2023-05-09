聽新聞
test
0:00 / 0:00
24歲正妹與男友赴峇里島魂斷異鄉！網曝她「紅顏薄命」跟錯人
一男一女兩名年輕陸籍旅客在峇里島魂斷異鄉的消息震驚陸媒。由於兩人屍體被發現時呈全裸狀態，身上並有多處傷口，在飯店房間內和走廊上血跡斑斑。根據微博曝光的死者照片長相十分清秀，與男友同赴峇里島渡假飯店的程姓女死者，現為南昌某學院學生。
陸媒報導，該名24歲程姓死者的25歲男友疑有債務問題，此行欲拉女友一同赴死。在兩人的社交網站均被搜出後，發現女死者長相姣好，時常上傳打扮入時的照片，且在剛到峇里島後還曬出兩人在飯店電梯內拍攝的照片，並無異樣，女死者的社交網站上也有經常與男友出遊的照片。
網友嘆女死者「紅顏薄命」、「跟錯男友了。」並希望死者都能安息，在討論區中不斷湧入留言，也有不少人猜測歹徒行凶原因。由於事發地點金巴蘭為峇里島知名的觀光景點，許多網友也討論起當地的旅遊安全是否勘慮。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言