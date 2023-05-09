虹橋機場 五一出入境攀高峰
上海海關7日發布的統計數據顯示，今年大陸五一假期（4月29日至5月3日），虹橋國際機場出入境人員2.9萬次。這是自3月26日該機場國際、港澳台航線復航以來，首次迎來出入境客流高峰期。
中新社報導，復航後，虹橋國際機場出入境客運航班量、客流量持續攀升。4月第四周，虹橋國際機場日均出入境客運航班、日均出入境人員較3月開航時分別增加30%、50%。復航首月，虹橋國際機場海關累計監管進出境航空器達1367架次、出入境人員17.4萬餘人次。
虹橋機場海關旅檢二科副科長俞振華介紹，為確保口岸通關安全順暢，每日提前分析研判客流和航班量，強化智慧旅檢設施設備應用，不斷優化現場工作流程，在嚴守大陸國門的同時不斷提升通關效率。
同時，針對客流量日益增長情況，虹橋機場海關還加大口岸食品安全監管及衛生監督執法力度，復航首月共監管航空餐食130萬份。
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