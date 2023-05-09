強降雨來襲 贛閩等地防範洪水

大陸水利部7日發布汛情通報，5月5日以來，中國大陸江南大部、華南北部、西南東北部等地出現強降雨。受強降雨影響，江西、福建等地21條河流發生超警以上洪水，其中3條河流超保、2條中小河流發生有實測記錄以來最大洪水。

新華社報導，汛情通報稱，中國大陸3月24日入汛以來，江河汛情總體平穩，南方部分地區發生暴雨洪水，汛情主要有三個特點：

——降水量總體略偏多。大陸全國面平均降水量70毫米，較常年同期偏多6%，其中西北東部、華北大部、黃淮、江淮北部及湖北東北部等地偏多5成至2倍，西南南部、華南西部、江南東北部、東北中部西部及新疆中北部和西部等地偏少3成至9成。

——大江大河水位總體偏低。當前，長江中下游幹流及洞庭湖、鄱陽湖水位較常年同期偏低1.52至2.77公尺，黃河中下游幹流水位偏低0.93至4.27公尺，珠江流域西江、北江、東江水位偏低3.07至4.27公尺。

——部分中小河流超警。局部地區強降雨造成江西、湖南、福建、浙江、廣東、廣西等6省區50條河流發生超警以上洪水，較近三年同期偏多8成。

大陸水利部水旱災害防禦司相關負責人表示，針對近期南方地區的暴雨洪水，水利部密切監視雨水情變化，加強監測預報預警，滾動會商研判，以「一省一單」形式向預報降雨較大的浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川等地發出通知，部署做好中小河流洪水和山洪災害防禦、水庫安全度汛、堤防巡查防守等工作，特別是江西等地發生暴雨洪水和突發險情，水利部及時派出工作組赴現場指導暴雨洪水防範應對、水工程調度和險情處置工作。