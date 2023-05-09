強降雨來襲 贛閩等地防範洪水

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸水利部7日發布汛情通報，5月5日以來，中國大陸江南大部、華南北部、西南東北部等地出現強降雨。受強降雨影響，江西、福建等地21條河流發生超警以上洪水，其中3條河流超保、2條中小河流發生有實測記錄以來最大洪水。

新華社報導，汛情通報稱，中國大陸3月24日入汛以來，江河汛情總體平穩，南方部分地區發生暴雨洪水，汛情主要有三個特點：

——降水量總體略偏多。大陸全國面平均降水量70毫米，較常年同期偏多6%，其中西北東部、華北大部、黃淮、江淮北部及湖北東北部等地偏多5成至2倍，西南南部、華南西部、江南東北部、東北中部西部及新疆中北部和西部等地偏少3成至9成。

——大江大河水位總體偏低。當前，長江中下游幹流及洞庭湖、鄱陽湖水位較常年同期偏低1.52至2.77公尺，黃河中下游幹流水位偏低0.93至4.27公尺，珠江流域西江、北江、東江水位偏低3.07至4.27公尺。

——部分中小河流超警。局部地區強降雨造成江西、湖南、福建、浙江、廣東、廣西等6省區50條河流發生超警以上洪水，較近三年同期偏多8成。

大陸水利部水旱災害防禦司相關負責人表示，針對近期南方地區的暴雨洪水，水利部密切監視雨水情變化，加強監測預報預警，滾動會商研判，以「一省一單」形式向預報降雨較大的浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川等地發出通知，部署做好中小河流洪水和山洪災害防禦、水庫安全度汛、堤防巡查防守等工作，特別是江西等地發生暴雨洪水和突發險情，水利部及時派出工作組赴現場指導暴雨洪水防範應對、水工程調度和險情處置工作。

洪水 暴雨 福建

延伸閱讀

八田與一追思會藏亮點 黃偉哲祖父珍貴老照片吸睛

江西洪災近50萬人受災 損失近23億元

江西暴雨50萬人受災 經損逾5億、福建4人落水失聯

暴雨致江西49.7萬人受災 直接經濟損失逾23億元

相關新聞

非遺文創決賽周啟動 兩岸青年在粵拚冠軍

5月8日上午，第一屆海峽兩岸青年非遺文創設計決賽周，於廣州光機電海峽兩岸青年就業創業示範點啟動。來自海峽兩岸入圍決賽的青...

廈大招聘會 吸引台生跨海求職

2023年廈門大學港澳台學生就業暨實習專場招聘會日前在廈門大學思明校區舉辦。本次招聘會不僅面向在廈門大學就讀的港澳台學生...

強降雨來襲 贛閩等地防範洪水

大陸水利部7日發布汛情通報，5月5日以來，中國大陸江南大部、華南北部、西南東北部等地出現強降雨。受強降雨影響，江西、福建...

虹橋機場 五一出入境攀高峰

上海海關7日發布的統計數據顯示，今年大陸五一假期（4月29日至5月3日），虹橋國際機場出入境人員2.9萬次。這是自3月2...

制止熊孩踢椅遭掌摑 川女出手還擊演變「互毆」都挨罰

四川成都女子搭高鐵時，因不滿後座熊孩子多次撞擊椅背回頭制止，不料反遭家長掌摑，女子不甘示弱反擊，而且堅決不和解；警方認定...

繞地球軌道飛行276天！ 陸可重複用太空船成功落地

終於成功返回地球！中國大陸去年發射一架可重複使用的試驗太空飛行器，其繞行地球軌道276天後，於8日成功返回預定降落地，試...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦