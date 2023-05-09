廈大招聘會 吸引台生跨海求職

2023年廈門大學港澳台學生就業暨實習專場招聘會日前在廈門大學思明校區舉辦。本次招聘會不僅面向在廈門大學就讀的港澳台學生，還吸引了30多名台灣的大學學生前來求職。

新華社報導，「參加這次招聘會想看看有沒有適合自己的工作，想要尋找上升空間比較大的機會。」來自台灣高雄的學生劉彥彤說。

招聘會現場，來自福州、廈門、泉州、漳州、龍岩、三明、南平等地的40餘家企事業單位參加招聘會，提供就業和實習崗位400餘個，涉及金融、科技、化工、醫藥、餐飲、傳媒和教育等行業。

一些來自金門的學生搭乘廈金「小三通」客輪前來，半個小時的航程便抵達廈門。他們表示，廈門離家很近，從招聘會的需求可以感受到大陸就業市場很大，計劃畢業後來廈門工作。還有台灣大三學生來尋找實習崗位，為畢業後來大陸求職做準備。

活動現場，主辦方設立了單位招聘區、政策與職業指導區以及綜合服務區，以便服務用人單位和求職學生的多元需求。

據悉，廈門大學目前有900多名港澳台學生就讀，每年有兩三百名港澳台學生畢業。廈門大學已初步形成從招生宣傳、社會實踐到就業輔導的港澳台學生培養模式，積極為來校求學的港澳台青年搭建成長平台。此次招聘會是該校第一次舉辦港澳台學生就業專場。