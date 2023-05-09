非遺文創決賽周啟動 兩岸青年在粵拚冠軍

聯合報／ 梁珮岑／廣州報導
首屆非遺文創大賽兩岸青年設計師於開幕式合影。梁珮岑／攝影
首屆非遺文創大賽兩岸青年設計師於開幕式合影。梁珮岑／攝影

5月8日上午，第一屆海峽兩岸青年非遺文創設計決賽周，於廣州光機電海峽兩岸青年就業創業示範點啟動。來自海峽兩岸入圍決賽的青年設計師來到廣州參與開幕式，並開啟為期五日的培訓，將設計理念落地的同時結合廣東產業鏈，讓新生代的非遺文創設計開花結果。

據悉，本次活動由台灣中華青年新媒體協會、廣州創意產業協會主辦，華青媒（廣州）新媒體科技有限公司承辦。本次活動分為開營儀式及海選選拔的成果、決賽周活動說明、設計轉換產品討論會三部分。8日下午開啟非遺文創工作坊，由賽事評審團帶領入圍決賽的粵台兩地選手，依照各個青年設計師作品對應廣東的產業供應鏈，以及進一步將設計轉化產品等方面，進行指導與製作。

據了解，此次文創決賽周為5月8日至12日共五天，兩岸入選的十位青年設計師將走訪廣州市、東莞市實體培訓。活動邀請非遺專家包含但不限於文化與產業界導師，對參與複賽青年的入選作品進行設計轉化產品課程、規劃非遺行程，研習嶺南非遺文化並走訪文創產品供應鏈工廠，路線設計覆蓋相關產業加工製造公司、文創品牌公司、產業園區等。

5月9日上午，廣東省醒獅文化產業研究院執行院長李超永，將在廣州非遺中心為選手們講解「嶺南非遺文創設計如何轉化為實體產品」；下午選手們將在廣州白雲區三元里手工街非遺基地進行「文創產品設計實戰經驗」分享講座，由中國包裝聯合會設計委員會常務委員仝亞男主講。

10日，選手們將抵達東莞市恩典皮具藝術文化館、東莞市力嘉國際園區，香港IP品牌設計師李少麟將進行「文創產品的市場化與供應鏈如何整合」座談。為了讓兩岸參賽選手更充分了解廣東非遺文化，青年設計師們將於11日參訪廣州傳統工藝美術中心非遺展館、廣州沙灣國際珠寶產業園、廣州沙灣古鎮。

最終的決賽頒獎典禮將於12日下午在廣東工美藝博中心舉行，典禮設有成果播放、專家分享、非遺文創走秀、評審講評、非遺文化與青年表演以及獎項公布與頒獎等內容。

文創 青年

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