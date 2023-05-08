大陸南方全面入汛 江西、福建、廣東多地暴雨成災
近日大陸福建、廣東、江西、湖南等多地接連出現特大暴雨，造成數十萬人受災、橋梁倒坍等災情，多地並發布暴雨紅色預警。據大陸官方7日發布的消息，目前中國南方已「全面入汛」，示警本輪降雨覆蓋範圍廣、強度大，局部地區發生較重汛情災情險情，接下來強降雨可能持續多發，「防汛形勢進一步趨緊。」
央視新聞報導，5月7日，大陸國家防總辦公室、應急管理部組織防汛專題視頻會商調度，研判當前汛情和發展趨勢，部署重點地區防汛搶險救災工作。
報導稱，目前大陸南方已全面入汛，本輪降雨覆蓋範圍廣、強度大，局部地區發生較重汛情災情險情，接下來強降雨可能持續多發，江河底水會繼續上漲，防汛形勢進一步趨緊。這場專題視頻會商強調，要超前安排部署，全力防範洪澇風險，特別是針對薄弱地區、險工險段等關鍵部位。
綜合新京報、央視等報導，5月7日凌晨，福建龍岩市新羅區一橋樑在暴雨中垮塌，導致正在橋上查看水情的4名當地幹部落水失聯，目前正展開聯合搜救。
另，5月6日，因突發洪災，江西宜春豐城市清豐堤出現潰口，4個村小組約300人受到威脅，近1,000畝農田被淹沒，當地緊急轉移受災民眾，數百人搶險救援隊伍經過兩天一夜，36小時鏖戰後，潰口於7日下午6時許成功合攏。
其他如湖南衡陽市衡山縣、郴州市汝城縣等地，也因連日大到暴雨天氣，出現土石流、積水導致民眾被困、房屋受損情況；福建廈門5個鄉鎮發布山洪災害風險橙色預警後，同安7日晚間進一步發布暴雨紅色預警信號；廣東方面，7日凌晨起多地也出現強降雨，清遠市部分地區發布暴雨紅色預警，部分道路出現坍方。
據江西省應急管理聽發布，5月5日至7日16時，此次強降雨導致的災害過程，已造成江西撫州市、吉安市、宜春市、新余市、萍鄉市、上饒市、贛州市7個設區市43個縣49.7萬人受災，農作物受災面積101.5萬畝，倒塌房屋7間，嚴重損壞房屋7間，一般損壞房屋197間，直接經濟損失人民幣5.2億元 。
從整體氣象統計資訊來看，5日以來，大陸江南大部、華南北部、西南東北部等地出現強降雨，累積最大點雨量圍江西撫州三源406毫米、福建南平邵武313毫米。受強降雨影響，江西、福建等地21條河流發生超過警戒水位以上洪水，其中3條河流超過保證水位，2條中小河流發生有實測記錄以來最大洪水。
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