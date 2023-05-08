母超市忘形搶特價品 兒子購物車摔下頭著地、四肢軟趴趴傳變癱瘓

家庭主婦在超市搶購特價品十分平常，可是1名母親懷疑搶貨搶得太忘形，將兒子直接放上購物車，方便更快衝到目標貨品前面，可是在她搶得戰利品後拉動購物車時，兒子突然失平衡向後摔下，頭部著地躺在地上動也不動，看似失去知覺，而拍下事發經過的影片亦在網路上瘋傳，惹來網上隨即流傳男童因此變癱說法。

超市其後回應，澄清網上不實傳言，指事後已聯絡男童母親，對方指男童並無大礙，證實是虛驚一場。

綜合大陸媒體報導，本月6日，杭州山姆會員商店（西溪印象城）店內有1名母親搶購特價貨時，可能怕兒子在地上行走不夠快，索性將他放上購物車上，方便趕去目標貨品面前，可是這位母親並未將兒子放在兒童專用坐位上，而是任由兒子站在車上。

該名母親在買了2、3種貨品後，發現眼前的特價牛奶，連忘飛奔前往取下一排牛奶放回購物車後，就在她拉動購物車想往下一個目標之際，兒子突然失平衡，向後從購物車摔下，頭部著地躺在地上，母親急急上前查看兒子情況，抱起他在懷中，可是男童四肢軟趴趴，看來沒有反應似的，而店內其他顧客紛紛上前幫忙。

由於男童情況看似十分嚴重，網上流傳男童昏迷送院，更傳出懷疑變癱瘓說法。不過，店方回應，證實確有男童摔下購物車的事發生，但他當下已清醒過來，在救護人員場到場檢查後，已自行與母親離開超市，事後店方曾聯絡男童母親，她指兒子並無大礙。

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文章授權轉載自《香港01》