江西暴雨 啟動防汛四級響應

親人離世固然傷心，但若然有留下遺言，相信對在世親人都是種安慰！較早前內地有女生分享她爺爺臨終前因無法說話，所以用她手機備忘錄寫下幾句話，但因為太潦草，她看不懂故發文求救，昐他人能解答她的疑問…

2023-05-07 19:39