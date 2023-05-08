江西暴雨 啟動防汛四級響應
5月3日以來，江西中部出現強降雨過程，宜春、撫州、吉安等市遭遇特大暴雨。5月6日7時許，宜春豐城清豐山溪的清豐堤發生決口險情。根據當前防汛形勢和防汛抗旱應急預案，大陸國家防總於6日15時啟動防汛四級應急響應，派出工作組、專家組赴現場指導搶險救援。
新華社報導，根據應急管理部消息，6日下午，大陸國家防總辦公室、應急管理部召開防汛專題視訊會商調度會。會商指出，本輪降雨來勢猛、強度大，6日至7日，江西南部、福建東部、廣東中北部等地部分地區還將有強降雨。會商要求，江西省要抓緊組織搶險救援，加強重要堤防巡查防守，確保京九鐵路等重要基礎設施安全；妥善安置轉移群眾；查明原因、舉一反三，進一步開展堤防隱患排查整治。
據介紹，接報清豐堤決口險情後，當地防汛抗旱指揮部迅速組織應急、公安、消防及鄉鎮救援隊伍1000餘人開展搶險救援。豐城消防救援大隊調派7車、2艇共54名消防救援人員到場處置。宜春消防救援支隊調集周邊12車、16艇、69人趕赴增援。
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