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陸整治餐飲浪費 緊盯婚宴、外賣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
中國大陸多措並舉，制止舌尖上的浪費。圖為顧客在寧夏吳忠市一家早茶店內用餐。（新華社）
中國大陸多措並舉，制止舌尖上的浪費。圖為顧客在寧夏吳忠市一家早茶店內用餐。（新華社）

「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」，珍惜糧食、勤儉節約是中華民族傳統美德。近年來，中國大陸大力倡導「厲行節約、反對浪費」的社會風尚，多措並舉制止「舌尖上的浪費」。

中新社報導，大陸國家市場監管總局6日召開制止餐飲浪費專項行動記者會，大陸國家市場監管總局食品安全總監王鐵漢指出，中共十八大以來，各地區各有關部門通過發布相關文件，開展光盤行動等，大力整治浪費之風，舌尖上的浪費現象有所改觀。但一些地方的婚宴、外賣點餐浪費等現象，仍然怵目驚心、令人痛心。

作為人口大國，中國大陸每年浪費的糧食數量不容小覷。據統計，大陸每年浪費的糧食約3500萬噸，該數字接近大陸糧食總產量的6%。機構調研顯示，近年來，大型餐館、遊客群體、商務聚餐等是餐飲食物浪費的重災區。

「餐飲浪費現象，既有物質生活日漸豐富而忽視了糧食節約的因素，還有監測評估體系不夠完善、違法行為處置不易到位、宣傳引導不夠深入等原因。」王鐵漢指出。

梳理發現，近年來，為有效制止舌尖上的浪費，大陸已陸續發布相關文件措施，如反食品浪費法、糧食節約行動方案、黨政機關厲行節約反對浪費條例等，營造了反食品浪費的良好氛圍。

針對當前突出問題，今年3月，大陸市場監管部門還在全國範圍內部署開展制止餐飲浪費專項行動，通過立標準、建制度，強監管、嚴執法，廣宣傳、重引導等措施，進一步制止餐飲浪費現象。例如，加大對餐飲外賣和婚宴、自助餐、公司餐廳等重點領域的檢查頻率和力度；針對平台主體，加強行政指導，防範點餐浪費；針對商戶主體，倡導合理調整菜品分量、規格，推出小份菜、半份菜等。

然而，從現實層面看，在全社會有效督促節約糧食，並非一件簡單的事情，面臨著如何真正落到實處，統一標準等難題。

王鐵漢指出，為了讓這項工作成果可感知，透過「小切口」做大文章是關鍵，從節約一瓶水、節約一碗飯開始做起，集腋成裘、聚沙成塔，營造反對浪費的大氛圍。他舉例，市場監管部門指導國家會議中心把550毫升的礦泉水換成380毫升的小瓶礦泉水，按照年均會議用水80多萬瓶測算，每年能節水超13萬升。

在推動反對餐飲浪費工作取得進展的同時，各地也在探索並逐步形成自身經驗做法。江蘇省市場監管局局長沈海斌表示，今年制止餐飲浪費專項行動開展以來，江蘇通過指導各地運用雲計算、人工智能識別、智能傳感等技術打造節約型智慧餐廳，相關企業和學校餐廳餐廚餘量比同期降50%至90%。

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