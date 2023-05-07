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陸手術室頻傳性騷擾 10台手術有3台開黃腔

中央社／ 台北7日電
中國有手術室開黃腔的現象，跟刀的護士說，10台至少3台「充斥著葷段子」，更有醫生透露，比率達8成都不算誇張。情境示意圖。圖／Ingimage
中國有手術室開黃腔的現象，跟刀的護士說，10台至少3台「充斥著葷段子」，更有醫生透露，比率達8成都不算誇張。情境示意圖。圖／Ingimage

中國醫學科普微博帳號丁香園報導，中國有手術室開黃腔的現象，跟刀的護士說，10台至少3台「充斥著葷段子」，更有醫生透露，比率達8成都不算誇張。

丁香園6日報導指出，中國各級醫院手術室裡言談之間腥葷不忌屢見不鮮，以致每個年輕醫生在進入外科之前已默認這樣的潛規則，還有人說，「就因為覺得手術室葷段子聽著噁心，才不學外科的」。

化名陳鳳的護士說，10台手術至少3台如此；不過廣東某縣的三甲醫院醫生萬曦（化名）認為高達80%，而且在手術室裡講葷段子非男性專利，若干女性張口就來的本事甚至更露骨。

2018年，西南醫科大附屬中醫醫院發布「中國衛生產業」研究結果指出，女性護理人員被性騷擾的機率遠高於女性醫生，尤其是實習女護士。

這些大約20歲左右的實習生，在等級制度森嚴的醫院無力發聲，默默承受年齡大多在35至50歲的男性調侃，這些人幾乎都有相當的資歷和職稱，當他們開黃腔時無人制止，反而獨享阿諛奉承。

根據中國2021年1月起正式施行的「民法典」第1010條明確規定，「違背他人意願，以言語、文字、圖像、肢體行為等方式對他人實施性騷擾的，受害人有權依法請求行為人承擔民事責任」。

此外，西南醫科大附屬中醫醫院對國際定義的「言語性騷擾」解讀，「講黃色笑話、色情文藝內容、讓人難為情的言論、冒犯性稱呼、追問隱私、對長相及著裝等有性內涵評論等」均屬於言語性騷擾。

再者，因中國民法典第1010條被編入「生命權、身體權和健康權」之下，可見性騷擾侵害的是他人對身體自由支配的權利，即因如此，若是第3方聽到黃色笑話感到不適，依舊屬於性騷擾。

從法理與學術面解析，「手術室開黃腔」固然算是觸犯了上述規定，中國各級醫院卻仍無法杜絕這樣的陋習。

手術 性騷擾 中醫

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