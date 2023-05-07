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大陸駐美使館開放日 出動大貓熊玩偶迎賓

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中國駐美使館舉辦開放日活動。（取自中新社）
中國駐美使館舉辦開放日活動。（取自中新社）

儘管中美關係持續陷入低潮，據中新社報導，大陸駐美大使館當地時間6日舉辦了開放日暨雲南省推介活動，仍吸引上萬名美國民眾前來參觀。活動中，陸使館除準備了雲南特色體驗、表演，還出動大貓熊玩偶歡迎訪客。

中新社指出，大陸駐美大使館臨時代辦徐學淵宣讀大陸外長秦剛的賀信表示，當日活動是美國華盛頓特區「世界使館開放日」的重要一站，世界是多姿多彩的，各種社會制度、歷史文化、發展階段不盡相同，「但完全可以各美其美、美人之美、美美與共，通過開放包容、互學互鑑成為更好的自己」。

徐學淵說，歡迎美各界人士未來赴華旅遊、學習、工作、交流，親身體驗感受雲南和中國大陸，並將所見所聞所感傳遞給身邊更多的朋友。他認為，中美人文交流和民間交往是中美關係發展的社會基礎，有助於兩國人民增進了解認同，化解隔閡分歧，實現價值觀融通和良性互動。

據報導，此次開放日的主題為「有一種叫雲南的生活」，活動現場設置了書法、書法、剪紙、美食等體驗活動，還有雲南特色的民樂、歌舞表演。在抽獎活動中，有三人獲得到雲南旅遊的特等獎。

中國大陸駐美使館開放日出動大貓熊玩偶吸引美國民眾。（取自中新網）
中國大陸駐美使館開放日出動大貓熊玩偶吸引美國民眾。（取自中新網）

大使館 美國

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