最疼孫女…爺爺臨終遺言太潦草 網一眼認出「6個關鍵字」：眼淚止不住

親人離世固然傷心，但若然有留下遺言，相信對在世親人都是種安慰！較早前大陸有女生分享她爺爺臨終前因無法說話，所以用她手機備忘錄寫下幾句話，但因為太潦草，她看不懂故發文求救，昐他人能解答她的疑問，「大家可以認出來是什麼嗎？」。有人憑筆劃猜測圖中遺言應該是「爺爺最愛你了」，其他網友紛紛表示「眼淚止不住」；亦有人表示羨慕，認為至少原PO爺爺臨終有留下遺言，稱自己的長輩離開時太突然，留下的只有遺憾。

該女生在小紅書發文並附上數張圖片，並指她爺爺臨終前因為無法說話，所以用她手機上的備忘錄寫下一些文字，不過卻看不懂是什麼，希望網友們能解答她的疑問。她補充，文字的順序就如第二張圖片的箭頭所指示，故問「大家可以認出來是什麼嗎？」。

對於原PO的疑問，有看出爺爺遺言的網友表示，字跡的內容應該是「一家人，爺爺最愛你了」、「一眼看過去就是，『爺爺最愛你了』」。其他網友紛紛認同，並稱「雞皮疙瘩起來了」、「眼淚止不住了」。另有留言安慰原PO，相信爺爺會以另一種方式陪着她們，「他會一直保佑你們的」。

有人則羨慕原PO爺爺臨終前留下遺言，慨嘆自己的長輩離開時只有遺憾，「我外公今年走的時候因為感染新冠，切了氣管，什麼話都說不了，手腳浮腫厲害也寫不了字」、「外公兩周前走了，我在南京也沒趕上見最後一面，家裡人告訴我他一直在看着門口等我，最後話說不出來只能流眼淚」、「想到我姥爺了，姥爺走得太突然，什麼都沒說」。

大陸有女生爺爺臨終因無法說話，所以在手機備忘錄寫下遺言，不過她卻看不懂，故希望網友能解答她的疑問，原PO並指，文字的順序就如圖片箭頭所指示。圖／截自小紅書

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文章授權轉載自《香港01》