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大陸江西連日暴雨 已致29.3萬人受災
大陸江西連日暴雨，據江西省應急管理廳發布統計訊息，5月5日至6日17時，此輪暴雨災害已造成撫州市、吉安市、宜春市、新餘市、萍鄉市、上饒市6個設區市29個縣（市、區，含功能區）29.3萬人受災。
據江西省氣象局預警發布中心6日發布的近期降雨數據顯示，5月5日7時至6日7時，贛北南部和贛中大部分地區出現暴雨，部分大暴雨，局部特大暴雨。
共有7縣（市、區）的23個觀測站出現特大暴雨，21縣（市、區）的628個測站出現大暴雨，45縣（市、區）的548個觀測站出現暴雨，以撫州黎川縣飛源村氣象站299.9毫米為最大，宜黃縣梨溪官坪氣象站288.4毫米次之；35縣（市、區）的613個測站1小時雨強超過30毫米。
截至5月6日14時，江西全省平均降雨44.4mm，其中累計降雨量最大的撫州市全市平均降雨148.2mm，撫州市宜黃縣24小時降雨量高達302mm，已達到特大暴雨量級，最大雨強為36.1mm/h。
新京報報導，進入5月，暖濕氣流增強並北上，在其影響下，自大陸西向東出現大範圍降水天氣，華東、華中迎來今年來最強降雨。
大陸中央氣象台提醒，此輪強降雨過程，暴雨覆蓋範圍廣、累計雨量大，多地還將伴有強對流天氣，湖北東部、河南東部、山東西部等地累計降雨量將可能接近或達到歷史同期極值。
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