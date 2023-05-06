快訊

辛酸畫面流出？他笑稱「張國煒到中油兼差」 網見對比照嚇傻：真的有像

總挑皇家活動搶鋒頭！路易王子打呵欠 在祖父加冕典禮成焦點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸江西連日暴雨 已致29.3萬人受災

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸江西連日暴雨，已致29.3萬人受災。圖/大陸央廣網
大陸江西連日暴雨，已致29.3萬人受災。圖/大陸央廣網

大陸江西連日暴雨，據江西省應急管理廳發布統計訊息，5月5日至6日17時，此輪暴雨災害已造成撫州市、吉安市、宜春市、新餘市、萍鄉市、上饒市6個設區市29個縣（市、區，含功能區）29.3萬人受災。

據江西省氣象局預警發布中心6日發布的近期降雨數據顯示，5月5日7時至6日7時，贛北南部和贛中大部分地區出現暴雨，部分大暴雨，局部特大暴雨。

共有7縣（市、區）的23個觀測站出現特大暴雨，21縣（市、區）的628個測站出現大暴雨，45縣（市、區）的548個觀測站出現暴雨，以撫州黎川縣飛源村氣象站299.9毫米為最大，宜黃縣梨溪官坪氣象站288.4毫米次之；35縣（市、區）的613個測站1小時雨強超過30毫米。

截至5月6日14時，江西全省平均降雨44.4mm，其中累計降雨量最大的撫州市全市平均降雨148.2mm，撫州市宜黃縣24小時降雨量高達302mm，已達到特大暴雨量級，最大雨強為36.1mm/h。

新京報報導，進入5月，暖濕氣流增強並北上，在其影響下，自大陸西向東出現大範圍降水天氣，華東、華中迎來今年來最強降雨。

大陸中央氣象台提醒，此輪強降雨過程，暴雨覆蓋範圍廣、累計雨量大，多地還將伴有強對流天氣，湖北東部、河南東部、山東西部等地累計降雨量將可能接近或達到歷史同期極值。

大陸江西連日暴雨，已致29.3萬人受災。圖/大陸央廣網
大陸江西連日暴雨，已致29.3萬人受災。圖/大陸央廣網

暴雨 雨量

延伸閱讀

WSJ：台灣與大陸貿易緊張 美國有望受惠

秦剛：北京盼推動「中巴經濟走廊」 向阿富汗延伸

江西撫州特大暴雨導致大規模城鎮淹水 一村莊45人受困

華南遭暴雨襲！江西一河潰堤淹4村莊 福建貴州也傳災情

相關新聞

香港餐廳現「天價龍蝦」？ 酒樓解釋：印錯帳單

香港爆「天價龍蝦」？事件六日在社交媒體上傳為熱話。有食客在一間中菜酒樓叫一桌海鮮，其中兩隻龍蝦索價約90萬港元，整席菜價...

江西撫州特大暴雨導致大規模城鎮淹水 一村莊45人受困

江西撫州遭遇特大暴雨侵襲，多個鄉鎮24小時降水量達250毫米以上（特大暴雨級別），其中撫州市崇仁縣24小時降水量達304...

陸近萬座水庫「生病」 今年將緊急加固3500座以防潰壩

大陸汛期即將到來，不過近期不少地方都在緊急整修水庫，因為全大陸有近萬座小型水庫都處於「病險」狀態，2023年則將優先加固...

大陸江西連日暴雨 已致29.3萬人受災

大陸江西連日暴雨，據江西省應急管理廳發布統計訊息，5月5日至6日17時，此輪暴雨災害已造成撫州市、吉安市、宜春市、新餘市...

成都小伙「最強特種兵」 5天爬5岳「搶票比登山難」

五一假期5天爬遍5岳，30歲的成都小伙柟多多一天登一峰，完成「五一五岳」的瘋狂之旅，整趟旅程僅花4000餘元（人民幣，下...

陸科大最新研究 重構太陽爆發「三維磁重聯」變化

中新網報導，中國科學技術大學日地空間物理研究團隊近日在太陽爆發活動的研究中取得重要進展，研究團隊發現，太陽爆發結構在早期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦