陸首季「詐騙犯罪」逮捕破萬人 最高檢揭露犯罪三特點

中國大陸最高人民檢察院6日指出，近期大陸詐騙犯罪仍多，且手段不斷更新。據統計，2023一季度共批准逮捕詐騙犯罪1萬0,923人，在所有罪名中高居第2位，提起公訴達1萬8,146人，在所有罪名中位列第5位。

據澎湃新聞，大陸最高檢6日稱，當前詐騙犯罪仍多，且形式不斷翻新，已嚴重損害人民合法權益，並影響社會和諧穩定。最高檢分析，當前詐騙犯罪主要呈現三方面特點。

一是涉及面廣。最高檢表示，除了電信網路詐騙、金融詐騙、套路貸詐騙等傳統常見的詐騙類型外，有越來越多新類型詐騙如養老詐騙、醫保詐騙、收藏品詐騙等不斷湧現、且名目多樣。舉例來說，有些詐騙專門針對老年人，會以提供養老服務、投資養老項目、銷售養老產品、宣稱以房養老、代辦養老保險、開展養老幫扶等，藉此侵害老年人的權益。

二是組織化、規模化特徵明顯。最高檢指出，在檢察機關所有起訴的詐騙案件中，有高達5成以上為共同犯罪。最高檢觀察，有的詐騙集團採用「企業運作模式管理」，會成立專門公司，以「合法公司」作為掩護，甚至租用辦公室，設立多部門、多崗位，分工明確、各司其職。

三是犯罪手段趨於智能化，且隱蔽性強。最高檢說，現在網路、人工智能、大數據等詐騙方式越來越普及，過去傳統的現金交付詐騙，也漸轉變為利用網路銀行、支付平台轉帳，形成網絡單線聯繫、互不見面的「流水線式」詐騙活動。而這種網路詐騙行為的速度更快、受騙人員更多，且犯罪成本低、容易複製，既增加了辦案成本，也加大了犯罪打擊和預防難度。

面對型態日益變化，且案件居高不下的詐騙行為，最高檢也相應一些相應措施，如檢察機關與公安機關已建立了重大案件會商機制，通過制度建設、信息交流、證據標準等方面形成長效合作機制；完善追贓挽損協調機制，努力為被害人挽回經濟損失；主動加強與金融、電信、市場監管等職能部門以及互聯網企業的常態化聯繫和實質性協作，督促落實監管、監測、提醒責任，推動形成懲治網絡犯罪的系統合力。

最高檢指，針對有些被害人認知能力不足、分辨能力差、防範意識不強，或貪小便宜、急功近利，而掉入詐騙陷阱等現象，將積極落實普法責任，廣泛宣傳防範電信詐騙知識，結合典型案例釋法說理，提升社會公眾安全防範意識。